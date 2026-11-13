U. San Martín dice que cirugía practicada a Rogelio no estaba autorizada y anuncia investigación

La Fundación Universitaria San Martín entregó una nueva explicación sobre el caso de Rogelio, el gato que fue sometido a una intervención quirúrgica durante una práctica académica y cuyo caso desató denuncias por presunto maltrato animal.

En su más reciente comunicado, la institución aseguró que la cirugía no estaba autorizada y que la actividad académica debía desarrollarse con un biomodelo, no con un animal vivo. Según sus investigaciones preliminares, los profesionales que participaron habrían acordado realizar el procedimiento sin consultar a las instancias académicas correspondientes.

Por estos hechos, la universidad anunció que adelanta actuaciones para esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar posibles responsabilidades académicas, disciplinarias y administrativas.

Una nueva versión frente a lo que había dicho la universidad

Este pronunciamiento contrasta con la explicación que la institución había entregado inicialmente. En ese momento, sostuvo que Rogelio, identificado en sus registros como Tom, fue llevado por un médico veterinario externo que también era estudiante de posgrado y que autorizó la intervención.

La San Martín había señalado entonces que el procedimiento se realizó bajo supervisión docente y que, al finalizar, el profesor reportó una mejoría en el estado del animal.

Ahora, la institución sostiene que la cirugía no correspondía a una actividad académica autorizada. Esta diferencia deja preguntas por resolver: ¿quién tomó la decisión de operar a Rogelio?, ¿qué papel tuvo el personal docente y bajo qué condiciones se realizó el procedimiento?

¿Qué pasó con Rogelio?

El caso fue denunciado por la senadora Andrea Padilla en entrevista con 6AM W. Según la información que recibió, el gato habría sido sometido a una cirugía en el tórax, con extracción de una parte de un pulmón y una intervención en el esófago.

Después del procedimiento, Rogelio fue trasladado a una clínica veterinaria, donde llegó en estado delicado y necesitó atención especializada. La clínica relacionó las complicaciones con los antecedentes de la intervención realizada en la universidad.

En su actualización más reciente, el centro veterinario informó que el gato presenta una evolución favorable: permanece estable, responde al tratamiento y ya come por sí mismo, aunque continúa hospitalizado.