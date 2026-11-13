Gobierno declaró retorno a la normalidad tras declaratoria de desastre nacional por lluvias

El Gobierno declaró el retorno a la normalidad, tras el fin de la declaratoria de desastre nacional por los efectos de la variabilidad climática y la temporada de lluvias que obligó a la declaración del decreto 1372, expedido en noviembre del 2024, y a la extensión del mismo por 12 meses más, mediante el decreto 1193 de 2025.

Sin embargo, algunas normas especiales continuarán habilitadas por el frente frío.

El fin de la declaratoria la expidió el Gobierno en el decreto 1776, firmado este 12 de noviembre, a través de cual manifiesta el retorno a la normalidad tras el desastre nacional determinado en el gobierno de Gustavo Petro, inicialmente por un periodo de 12 meses, para mitigar los impactos imprevisibles e inusuales generados por la crisis climática en regiones como Chocó, La Guajira y Amazonas, donde se presentaban fuertes precipitaciones.

Además de activar la atención inmediata en 2024, el decreto estableció traslados presupuestales millonarios, flexibilización en contratación y una prórroga que extendió el régimen de desastre hasta noviembre de 2026.

¿Qué dispone el Gobierno de Abelardo De La Espriella?

Por lo cual, hoy el Gobierno de Abelardo De La Espriella declaró el retorno a la normalidad por dicha variabilidad climática; no obstante, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantendrá las ayudas por el frente frío actual y se contratará una auditoría externa para vigilar el manejo de los recursos.