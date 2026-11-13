Última jornada anual del Ejército para el reconocimiento de militares víctimas del conflicto armado

Última jornada de reconocimiento de víctimas del conflicto armado, por parte del Ejército Nacional en la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva

Bogotá

Con el objetivo de exaltar a quienes han servido a Colombia y han sufrido las consecuencias del conflicto armado, el Ejército Nacional desarrolló una jornada de inscripción, caracterización, toma de declaración y apoyo a solicitudes de acreditación para militares víctimas del conflicto armado y sus familias, para acercarlos a las rutas estatales de atención.

“Estos espacios nos permiten acercar a los integrantes de la Fuerza Pública víctimas y sus familias a las instituciones y a las rutas de atención disponibles. Queremos que conozcan sus derechos, reciban orientación y encuentren acompañamiento de acuerdo con las necesidades particulares de cada caso”, señaló la teniente coronel María Fernanda Cifuentes Villamarín, directora de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional.

La actividad realizada en las instalaciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, frente al Cantón Caldas en Bogotá, permitió acercar la iniciativa institucional a integrantes activos y retirados de la Fuerza Pública, además de ofrecer información sobre los beneficios como el acceso educativo, de empleabilidad y emprendimientos.

Le puede interesar: Plan Nacional de Desarrollo plantea articulación entre JEP y Gobierno y programa para víctimas

El apoyo de las instituciones durante la jornada

La convocatoria recogió a integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto armado según la Ley 2421 de 2024, además de aquellos que no habían presentado la declaración ante el Ministerio Público o requerían orientación sobre la caracterización y acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y así mismo de los procesos de justicia transicional.

Por otro lado, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) brindó asesoramiento a los integrantes inscritos, al mismo tiempo que se realizó el Registro Único de Víctimas (RUV), en casos puntuales y también en aquellos, en los que la solicitud de inclusión haya sido negada por haber declarado de forma extemporánea.

Durante las jornadas la participación de los familiares estuvo sujeta a las condiciones específicas aplicables para cada procedimiento. De esta forma, más de 100 personas fueron atendidas en ambas jornadas, entre el 12 y 13 de noviembre de 2026, quienes recibieron orientación de acuerdo con sus necesidades y situación particular.

Ampliar Cerrar

Esfuerzos de reparación integral

Detrás de la asistencia registrada en las dos jornadas, también hay historias de servicio. Por ejemplo, Rubén Darío Martín León, quien después de padecer de una discapacidad por dos años, encontró una nueva salida con su emprendimiento de frutas.

“Y así fue que comencé a renacer como un emprendimiento, gracias aquí a la DRIVI y a toda la parte administrativa y de profesionales, que me dieron el apoyo. (...) Una de las formas o las fortalezas que me han dado para salir adelante con mi hogar y mis hijos”, comentó Rubén Darío.

De esta forma, el espacio propuesto por el Ejército Nacional, se convirtió en oportunidad para reconocer las diferentes experiencias, reconocer las necesidades de los integrantes de la Fuerza Pública y también avanzar en la construcción de la memoria histórica, la verdad y justicia.

Ampliar Cerrar

Por su parte, Edwin Marcelo Pérez Díaz veterano del Ejército, compartió un poco de su experiencia, siendo la primera vez que participa en estos espacios.

“Apenas me vengo a empapar de esta jornada que se está viendo hoy acá. (...) muchos compañeros no, igual que yo, no nos habíamos percatado, no nos habíamos informado totalmente de esto y pues hoy nos dimos nos dieron a entender muchas cosas, que tenemos de bastantes beneficios para nosotros hoy en día”.

De modo que, la jornada de reconocimiento permitió acompañar a militares víctimas del conflicto armado, además de reducir las brechas de acceso a mecanismos institucionales, con el propósito de promover garantías de atención y reparación previstas en la Ley 2421 de 2024.