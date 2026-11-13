Lina María Trujillo asumió como directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología tiene nueva directora general encargada. Se trata de Lina María Trujillo Sánchez, médica que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en esta institución y que ahora estará al frente de uno de los principales centros de atención, investigación y formación en cáncer del país.

Trujillo es especialista en Ginecología y Obstetricia, Ginecología Oncológica y Gerencia en Salud Pública. Dentro del Instituto ha ocupado diferentes cargos: fue coordinadora de la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica, directora del Centro de Atención del Paciente con Cáncer y subdirectora General de Atención Médica y Docencia. Además, entre 2009 y 2022 asumió la dirección general encargada en distintos periodos.

Uno de los aspectos destacados de su trayectoria está relacionado con la prevención del cáncer de cuello uterino. Entre 2002 y 2016 participó como investigadora principal y secundaria en tres proyectos sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH).

Su experiencia también la llevó a participar como experta invitada en el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, en las discusiones técnicas que respaldaron varios cambios en el programa de vacunación contra el VPH: la modificación del esquema a dos dosis en 2018, la adopción de una dosis y la inclusión de niños en 2023, y la transición hacia la vacuna nonavalente en 2025.

La nueva directora encargada también ha participado en procesos de fortalecimiento de los servicios médicos y modernización tecnológica en áreas como medicina nuclear, radioterapia, patología e imágenes diagnósticas.

Durante las gestiones en las que ha estado vinculada se destacan la acreditación en salud de ICONTEC, obtenida en 2021 y ratificada en agosto de 2026, y el reconocimiento del Instituto como Centro de Excelencia en Teragnóstico por parte de la Asociación Europea de Medicina Nuclear.

Con este nombramiento, Trujillo asume la dirección de una institución con más de 92 años de trayectoria y un papel estratégico en la atención oncológica del país. Su gestión estará al frente de los procesos de atención a pacientes, investigación científica, formación de profesionales y desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.