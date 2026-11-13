Francia se prepara para un quinto sábado de protestas con un despliegue de 70.000 policías

Francia se prepara para una nueva jornada de movilizaciones este sábado, la quinta consecutiva, contra el aumento del costo de vida y en defensa de los servicios públicos. Las protestas estarán encabezadas por los llamados ‘chalecos amarillos’ y organizaciones estudiantiles.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que se esperan entre 50 y 60 manifestaciones en todo el territorio nacional y anunció el despliegue de aproximadamente 70.000 efectivos de las fuerzas del orden para prevenir posibles alteraciones de la seguridad.

El funcionario expresó su preocupación por la ausencia de las principales organizaciones sindicales, como la CGT, que habitualmente se encargan de coordinar y notificar este tipo de convocatorias. Según explicó, varias de las movilizaciones estarán en manos de sindicatos estudiantiles, que tienen menos experiencia en la organización de estas jornadas.

Le puede interesar: Francia registró 1.314 detenidos en las protestas del sábado

París concentra la atención de las autoridades

En la capital francesa, los servicios de inteligencia estiman que entre 30.000 y 60.000 personas podrían participar en las movilizaciones. Además, advierten sobre la posible presencia de entre 300 y 600 individuos considerados radicales, según una nota interna a la que tuvo acceso el diario Le Monde.

A las protestas contra el costo de vida se suman otras dos convocatorias: una contra la violencia hacia los niños y otra en rechazo a un proyecto de ley relacionado con la presunción del uso legítimo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad.

Ante este escenario, el Gobierno mantendrá un dispositivo policial reforzado, con unidades móviles, controles anticipados y equipos de respuesta rápida. Nuñez advirtió que habrá detenciones si se registran actos vandálicos o ataques contra establecimientos comerciales.

Investigan posibles vínculos con las protestas estudiantiles

El ministro también se refirió a las movilizaciones en los centros educativos, que se mantienen desde mediados de septiembre. Según indicó, aunque las acciones han disminuido, todavía se registran episodios de violencia, intentos de ingreso por la fuerza a los institutos y lanzamiento de artefactos pirotécnicos.

Nuñez aseguró que existen investigaciones sobre la posible participación de algunos adultos del entorno educativo en estos hechos, mediante la entrega de material pirotécnico o la incitación a actos violentos. No obstante, insistió en que se trata de casos minoritarios y que las investigaciones judiciales continúan abiertas.

El funcionario también confirmó que las lesiones sufridas por algunos manifestantes, incluidos menores de edad, están siendo examinadas por la Inspección General de la Policía Nacional.

Por último, frente a las versiones sobre una posible infiltración de los servicios de inteligencia rusos para radicalizar las movilizaciones, Nuñez afirmó que no cuenta con información de los organismos franceses que confirme esa hipótesis. Sin embargo, advirtió sobre campañas de desinformación extranjeras que buscan proyectar una imagen de caos en el país.