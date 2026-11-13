La doctora Carolina Hoyos Rave explica cómo verificar cirujanos plásticos en Colombia

Colombia

Elegir un cirujano plástico de forma segura en Colombia empieza por un detalle de lenguaje que puede confundir a muchos pacientes, ya que “Todo médico general en Colombia se gradúa con el título de médico y cirujano. Por eso hay quienes se anuncian como ‘médico cirujano’ o ‘médico estético’ después de un curso en línea o de un congreso, sin ser especialistas”, explica la doctora Carolina Hoyos Rave, cirujana plástica, estética y reconstructiva con práctica en Medellín.

Carolina Hoyos Rave es cirujana plástica, estética y reconstructiva de la Universidad de Antioquia. Además, cuenta con diploma en dermatología oncológica de la Universidad Cardenal Herrera de España y fellowship en reconstrucción microquirúrgica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Miembro de Número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP). Ejerce en Zoul Medical Group, en El Poblado, Medellín, y opera en IQ Interquirófanos, institución acreditada por la Joint Commission International (JCI).

Ante esta situación, la experta propone tres verificaciones públicas que cualquier paciente puede hacer en minutos: el ReTHUS, para confirmar que el médico es especialista; el REPS, para comprobar que la clínica está habilitada; y la póliza de complicaciones, que debe recibir antes de la cirugía.

La advertencia llega en un país con alta demanda. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), en Colombia se realizaron 490.944 procedimientos estéticos en 2024, y cerca del 30% de los pacientes venía del exterior.

¿Cómo saber si un médico es cirujano plástico certificado, según la Dra. Carolina Hoyos Rave?

La especialidad en cirugía plástica exige cuatro años de formación presencial después de la carrera de medicina. “En esos años la responsabilidad se entrega de forma progresiva y se ven miles de casos. No se aprende solo a operar: se aprende a reconocer las variaciones de cada cuerpo y a resolver complicaciones. Eso no lo da un curso de fin de semana”, señala.

La verificación se hace en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), que es público y gratuito: consulta del ReTHUS. Con el nombre completo y el número de cédula del profesional, el registro muestra si es médico general o especialista. Si el título se obtuvo en el exterior, debe figurar su convalidación en Colombia.

“La cédula suele estar en los perfiles del médico o se le puede pedir. Si no la quiere dar, esa ya es una señal de alarma”, advierte la cirujana plástica Carolina Hoyos Rave. Según la cirujana, al hacer esta consulta muchas pacientes descubren que quien las iba a operar no es especialista.

Un segundo filtro, no obligatorio pero valioso, es la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP), que publica el directorio de sus miembros. “La Sociedad verifica que cada miembro tenga una especialidad o una convalidación real, y excluye a quienes incurren en faltas éticas o legales”, explica. Recomienda revisar los requisitos de admisión de cualquier asociación a la que el médico diga pertenecer.

¿Cómo saber si la clínica está habilitada y la póliza es real?

El lugar de la cirugía se verifica en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), del Ministerio de Salud: consulta del REPS. Allí se busca la clínica por nombre, NIT o ciudad, y se confirma si está habilitada y para qué servicios. “No basta con que el sitio se llame clínica. Tiene que estar habilitado para ese procedimiento y poder responder ante una complicación, con respaldo de hospitalización y cuidados intensivos”, señala la especialista.

El tercer documento es la póliza de complicaciones. La recomendación es verificar qué aseguradora la expide y dónde se puede consultar. “La póliza es personal e intransferible, y se entrega a la paciente antes de la cirugía, no después”, precisa la Dra. Carolina Hoyos Rave.

A esto se suma una señal de alerta frecuente: que se ofrezcan con anestesia local o en un consultorio cirugías que normalmente requieren anestesia general y quirófano. “Casi siempre significa que quien la ofrece no es especialista y no tiene acceso a un quirófano”, explica.

¿Qué preguntar en la consulta antes de operarse?

La cirujana recomienda llevar estas preguntas a la consulta:

● ¿Quién hace los controles después de la cirugía, y cada cuánto? Muchos médicos los dejan en manos de enfermería.

● Si vengo de otro país, ¿qué seguimiento tendré cuando regrese a casa?

● ¿Cuáles son los riesgos de este procedimiento y qué hace usted para reducirlos?

● ¿Qué no se puede lograr en mi caso?

“Todas las cirugías tienen riesgos. Un cirujano que dice que no los hay, o que son mínimos, es un cirujano que no está pensando en las complicaciones para prevenirlas”, afirma.

Para la especialista, la seguridad también depende de lo que el cirujano decide no hacer: hay límites de volumen, de tiempo quirúrgico y de procedimientos que se pueden combinar. “Hay pacientes a las que les digo que no, o que no todavía. Eso también es cuidarlas”.

La conclusión de la Dra. Carolina Hoyos Rave es práctica: saber si un cirujano plástico es certificado y confiable, si la clínica está habilitada y si la póliza es real toma menos de diez minutos. “Es muy poco tiempo para una decisión que se lleva en el cuerpo toda la vida”.