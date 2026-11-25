Imágenes tomadas de Getty Imagenes // Log tomado del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó las fechas de aplicación de las pruebas de Estado 2027. Entre los exámenes se encuentran:

Saber 11 - calendario B.

Saber 11 - calendario A.

Saber Pro y TyT - primer semestre de 2027.

Saber Pro y TyT - segundo semestre de 2027.

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¿Cuándo abren las inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario B?

Los estudiantes de grado once, pertenecientes al calendario B, podrán iniciar su proceso junto a quienes van a presentar el Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico, a partir del martes 1 de diciembre de 2026, y deberán tener en cuenta el siguiente cronograma:

Inscripción ordinaria: desde el martes 1 de diciembre de 2026 hasta el viernes 29 de enero de 2027.

desde el martes 1 de diciembre de 2026 hasta el viernes 29 de enero de 2027. Inscripción extraordinaria: desde el lunes 1 al viernes 12 de febrero de 2027.

desde el lunes 1 al viernes 12 de febrero de 2027. Publicación de citaciones: el viernes 2 de abril de 2027.

el viernes 2 de abril de 2027. Aplicación de la prueba: el domingo 18 de abril de 2027.

En el caso de las personas que buscan la validación, se pueden inscribir sin necesidad de pertenecer a una institución educativa; el único requerimiento es haber cumplido los 18 años para la fecha de presentación del examen.

Recuerde que esta prueba no esta dirigida únicamente a los estudiantes que están por finalizar grado undécimo en establecimientos educativos o institutos de validación, sino que también para aquellos que desean mejorar su puntaje o quieran familiarizarse con la estructura y condiciones del examen.

Las fechas de publicación de resultados individuales de las tres pruebas están organizadas de la siguiente forma:

Saber 11 - calendario B: el viernes 11 de junio de 2027.

el viernes 11 de junio de 2027. Pre Saber y Validantes: el viernes 18 de junio de 2027.

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¿Cuándo son las inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario A?

El ICFES también confirmó las fechas para los estudiantes de colegios que manejan el calendario A, y tendrán el mismo cronograma de quienes desean presentar el Pre Saber y la Validación del Bachillerato Académico. Quedando organizado de la siguiente manera:

Inscripción ordinaria: desde el lunes 15 de marzo de 2027 hasta el viernes 30 de abril de 2027.

desde el lunes 15 de marzo de 2027 hasta el viernes 30 de abril de 2027. Inscripción extraordinaria: desde el lunes 3 al viernes 21 de mayo de 2027.

desde el lunes 3 al viernes 21 de mayo de 2027. Publicación de citaciones: el viernes 6 de agosto de 2027.

el viernes 6 de agosto de 2027. Aplicación de la prueba: el domingo 22 de agosto de 2027

Las fechas de publicación de resultados individuales de las tres pruebas están organizadas así:

Saber 11 - calendario B: el viernes 22 de octubre de 2027.

el viernes 22 de octubre de 2027. Pre Saber y Validantes: el viernes 29 de octubre de 2027.

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¿Cuándo abren las inscripciones para las pruebas Saber Pro y TyT primer semestre 2027?

El examen Saber Pro, aparte de ser requisito de grado, es una herramienta que permite medir la calidad de la educación y que a su vez brinda información sobre el desarrollo de competencias de los evaluados.

Mientras que la prueba Saber TyT está dirigida a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) que tengan culminado el 75% de los créditos de una carrera técnica o tecnóloga. Las fechas para las pruebas Saber Pro y TyT primer semestre 2027 están organizadas de la siguiente forma:

Preinscripción: desde el lunes 7 de diciembre hasta el viernes 12 de febrero de 2027.

desde el lunes 7 de diciembre hasta el viernes 12 de febrero de 2027. Inscripción ordinaria: desde el martes 12 de enero de 2027 hasta el viernes 12 de febrero de 2027.

desde el martes 12 de enero de 2027 hasta el viernes 12 de febrero de 2027. Inscripción extraordinaria: desde el lunes 15 al viernes 26 de febrero de 2027.

desde el lunes 15 al viernes 26 de febrero de 2027. Publicación de citaciones: el viernes 7 de mayo de 2027.

el viernes 7 de mayo de 2027. Aplicación de la prueba: el domingo 23 de mayo de 2027.

el domingo 23 de mayo de 2027. Publicación de asistencia y resultados individuales: el viernes 27 de agosto de 2027.

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¿Cuándo son las inscripciones para las pruebas Saber Pro y TyT segundo semestre 2027?

De igual manera, la entidad confirmó las fechas para las pruebas Saber Pro y TyT del segundo ciclo de 2027. Las cuales quedaron organizadas de la siguiente manera:

Preinscripción: desde el martes 11 de mayo hasta el viernes 4 de junio de 2027.

desde el martes 11 de mayo hasta el viernes 4 de junio de 2027. Inscripción ordinaria: desde el martes 1 de junio de 2027 hasta el viernes 2 de julio de 2027.

desde el martes 1 de junio de 2027 hasta el viernes 2 de julio de 2027. Inscripción extraordinaria: desde el martes 6 al viernes 23 de julio de 2027.

desde el martes 6 al viernes 23 de julio de 2027. Publicación de citaciones: el viernes 24 de septiembre de 2027.

el viernes 24 de septiembre de 2027. Aplicación de la prueba: el domingo 10 de octubre de 2027.

el domingo 10 de octubre de 2027. Publicación de asistencia y resultados individuales: el viernes 18 de febrero de 2028.

Lea más: Icfes definió las fechas de las pruebas de Estado de 2027: calendario de Saber 11, Pro y TyT

¿Cómo inscribirse a las pruebas ICFES 2027?

Los estudiantes e instituciones educativas pueden consultar los calendarios, requisitos y procedimientos de inscripción a través de la página oficial del ICFES.

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