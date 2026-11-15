Primeros 100 días de gobierno de De la Espriella: un giro en la política exterior de Colombia

Abelardo de la Espriella cumple 100 días en el poder, fortaleciendo alianzas con Washington. / Foto: Suministrada

Los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella han marcado un cambio en la política exterior colombiana. Acontecimientos como el acercamiento con Estados Unidos e Israel, el distanciamiento de Cuba y Nicaragua, y la revisión de las relaciones con Venezuela, muestran una estrategia diplomática distinta a la que mantuvo el gobierno de Gustavo Petro.

Estados Unidos, el principal aliado

Uno de los cambios más visibles está en la relación con Washington. Durante el Gobierno de Petro, las diferencias con Donald Trump generaron tensiones en asuntos como migración y el narcotráfico.

Con De la Espriella, la apuesta ha sido recuperar la confianza y ampliar la cooperación bilateral. Así quedó demostrado el 8 de septiembre, durante la reunión en Barranquilla con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En el encuentro se abordaron temas de seguridad, comercio y priorizaron la lucha contra el narcotráfico. El mandatario colombiano solicitó apoyo en aeronaves, drones, radares, inteligencia y entrenamiento para las fuerzas de seguridad.

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A esto se suma la participación de Colombia en el Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por Donald Trump, y la reciente visita a Bogotá del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine.

Sin embargo, la relación todavía tiene asuntos pendientes, entre ellos los aranceles estadounidenses que afectan las exportaciones colombianas.

Restablecimiento de las relaciones con Israel

Otro de los cambios frente al Gobierno anterior se dio con Israel. En mayo de 2024, Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con ese país por la ofensiva militar en Gaza.

De la Espriella revirtió esa decisión al restablecer los vínculos con el país y anunciar el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén.

Además, su Gobierno reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. La decisión generó cuestionamientos, pues la comunidad internacional no reconoce la anexión y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la declaró nula mediante la Resolución 497.

¿Qué pasó con Cuba y Nicaragua?

La nueva administración también anunció la ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua.

En el caso Cuba, la decisión tiene implicaciones para Colombia por el papel que desempeñó La Habana como país garante de los diálogos de paz con las FARC y en las negociaciones con el ELN.

Con Nicaragua, el distanciamiento se sumó a las diferencias históricas por el litigio territorial y marítimo en el Caribe. Aunque la ruptura diplomática no modifica los fallos de la Corte Internacional de Justicia, reduce considerablemente los canales de interlocución entre los dos gobiernos.

El papel de Venezuela y Washington

La relación con Venezuela es otro de los asuntos que marca esta nueva etapa. De la Espriella ha condicionado el acercamiento con Caracas a los intereses de seguridad de la región y a la coordinación con Estados Unidos.

El enfoque sigue contrastando con el de Gustavo Petro, quien mantuvo abiertos los canales de comunicación con el Gobierno venezolano.

Ahora, las prioridades pasan por el narcotráfico y la seguridad fronteriza. El reto ha sido la coordinación con un país con el que Colombia comparte una extensa frontera.

Menos embajadas y una nueva presencia internacional

La reorganización diplomática también hace parte del cambio. El Gobierno anunció el cierre de 14 embajadas y cerca de 15 consulados, con el argumento de reducir gastos y destinar esos recursos a otros sectores.

Entre las sedes que se prevé cerrar están las de Cuba, Nicaragua, Haití, Sudáfrica, Ghana y Malasia. También se suspendió la apertura de la embajada en Palestina y se anunció el traslado de la representación colombiana a Jerusalén, así como la apertura de una nueva sede en Nigeria.

China, una relación todavía por definir

Mientras estrecha sus vínculos con Washington, Colombia también debe definir el rumbo de su relación con China.

Durante el Gobierno de Petro, el país avanzó en su acercamiento a Pekín y se vinculó a la iniciativa de la Franja y la Ruta. De la Espriella, por otra parte, ha dicho que mantendrá una relación con China de acuerdo con los intereses nacionales, pero hasta septiembre la Cancillería todavía evaluaba el futuro de la participación colombiana en ese proyecto.

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