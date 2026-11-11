Esculturas del cura Umaña y Pedro Romero ya están en Plaza de la Trinidad de Getsemaní

Con la develación oficial de las restauradas esculturas del cura Nicolás Mauricio de Umaña y de Pedro Romero, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, encabezó este miércoles la tradicional ofrenda floral en la Plaza de la Trinidad, en el emblemático barrio Getsemaní, como tercer acto de la agenda solemne con la que la ciudad conmemora los 215 años de su grito de Independencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La ceremonia rindió homenaje a los próceres y líderes populares que protagonizaron la gesta libertaria del 11 de noviembre de 1811, entre ellos Pedro Romero y los Lanceros de Getsemaní, cuyo liderazgo y valentía fueron fundamentales para alcanzar la independencia de Cartagena.

La jornada también fue escenario de la entrega del mejoramiento de las tres fachadas de la iglesia de la Trinidad, un trabajo desarrollado por aprendices de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), bajo la metodología Aprender Haciendo, que contribuye al embellecimiento y conservación de uno de los espacios más representativos y concurridos de la comunidad getsemanicense.

El regreso de dos figuras que hacen parte de la memoria de Getsemaní

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue la develación de las esculturas del cura Nicolás Mauricio de Umaña y de Pedro Romero, luego de los trabajos de restauración realizados por el escultor Óscar Noriega.

La intervención hace parte de los esfuerzos de la Administración Distrital por promover el respeto y la protección de los monumentos, bustos y esculturas que integran el patrimonio cultural y el paisaje urbano de Cartagena.

La escultura del cura Nicolás Mauricio de Umaña y Rodríguez, sacerdote franciscano que participó activamente en los movimientos independentistas de la Nueva Granada, integra el conjunto monumental de la Plaza de la Trinidad junto a las figuras de Pedro Romero y el Tamborilero. Estas obras representan parte de la memoria de las luchas populares que contribuyeron a la Independencia de Cartagena.

“Getsemaní tiene que ser tratado como una comunidad más que especial para los cartageneros”: alcalde Dumek Turbay

Durante su intervención, el alcalde Dumek Turbay destacó el protagonismo histórico de Getsemaní y reconoció el valor de su gente en la construcción de la identidad y la libertad de Cartagena. Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno distrital con la protección de la vida de barrio y la permanencia de las familias que han conservado las tradiciones de este sector.

“Desde este escenario, 215 años después de la gesta libertaria, la comunidad también está pidiendo que el esfuerzo del Gobierno y de las fuerzas vivas de la ciudad sea para proteger la vida de barrio, para proteger las creencias y la cultura, para que los que construyeron esta comunidad, herederos de don Pedro Romero y muchos más, puedan permanecer acá”, expresó el mandatario.

El alcalde Dumek Turbay también se refirió al trabajo que adelanta el Distrito con los líderes y habitantes del barrio para construir un plan de salvaguardia que permita proteger su identidad cultural y social frente a los desafíos que representa su creciente reconocimiento turístico.

“Vamos a cuidar su gente, vamos a proteger su gente y, desde acá, al lado de don Pedro Romero y de muchos de los dirigentes del barrio Getsemaní, les tengo que decir que no descansaré, no descansará nuestro gobierno hasta entregarles la tranquilidad, las medidas de protección y los recursos en inversión que le permitan a Getsemaní tener esos dos escenarios: la vida de barrio protegida y poder recibir a todos los cartageneros y visitantes del mundo”, manifestó.

Patrimonio, formación y tradiciones que mantienen viva la historia

Como parte de esta jornada conmemorativa, también se entregó el mejoramiento de las tres fachadas de la iglesia de la Santísima Trinidad, un trabajo realizado durante varias semanas por aprendices del taller de pintura de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

Su directora, Sandra Smalbach, destacó el aporte de los jóvenes en la recuperación estética de este importante referente arquitectónico y religioso de Getsemaní.

“En estas festividades, la Escuela Taller Cartagena de Indias también se vinculó a este proceso, interviniendo la iglesia de la Trinidad con la pintura de sus tres fachadas. En un par de semanas logramos ponerla a punto para que hoy, 11 de noviembre, estuviera lista para recibir a visitantes y cartageneros”, explicó.

La directora de la Escuela Taller también resaltó el trabajo articulado con la comunidad y los gestores del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Vida de Barrio de Getsemaní, para continuar protegiendo las manifestaciones culturales que hacen único a este sector de la ciudad.

Por su parte, la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, destacó el significado de conmemorar la Independencia en uno de los escenarios donde el pueblo tuvo un papel determinante en la gesta libertaria.

“Hoy, aquí en la Plaza de la Trinidad, conmemoramos y celebramos los 215 años de Independencia de nuestra ciudad, Cartagena de Indias, acompañados de nuestros grandes lanceros y de toda esta comunidad que honra nuestra libertad y nuestra memoria”, expresó.

También resaltó el reconocimiento otorgado por el Ministerio de las Culturas a las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, mediante la resolución que las declara patrimonio cultural de la nación.

Asimismo, Cindy Ortiz, gerente de Corfiestas, celebró la posibilidad de compartir esta fecha con los habitantes de Getsemaní y recordó que estas celebraciones representan un legado que trasciende las fronteras de Cartagena.

“Qué orgullo para los cartageneros conmemorar otro 11 de noviembre aquí, en la emblemática Plaza de la Trinidad de Getsemaní. Estamos felices de haber compartido con esta comunidad esta fecha tan especial, recordándole a toda la ciudadanía la importancia de estas fiestas, no solamente para nosotros como Cartagena, sino también para el país”, señaló.

Con la recuperación de las esculturas y el mejoramiento de las fachadas de la iglesia de la Trinidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y cultural, al tiempo que reconoce a Getsemaní como un territorio fundamental para comprender la historia, las tradiciones y la identidad de la ciudad.