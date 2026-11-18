El Ministerio del Trabajo inicia una nueva etapa de gestión institucional en Bolívar con la posesión de Said Antonio Aguirre Arrieta como director territorial. Desde esta responsabilidad, liderará las acciones de inspección, vigilancia y control, así como las estrategias de promoción del trabajo digno, formalización laboral y protección de los derechos de los trabajadores en el departamento.

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Abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Dirección de la Gestión Pública, Aguirre Arrieta cuenta con experiencia en distintas entidades del Estado. Su trayectoria incluye su paso por el Ministerio del Trabajo como inspector en la Dirección Territorial de Córdoba, cargo que desempeñó entre 2022 y 2024, experiencia que le permitió conocer de primera mano los procesos de inspección laboral, orientación a empleadores y atención de las situaciones que surgen en las relaciones de trabajo.

Al frente de la Dirección Territorial de Bolívar, tendrá el desafío de fortalecer la capacidad institucional para atender las necesidades del departamento, promover el cumplimiento de la legislación laboral y generar espacios de interlocución entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

Uno de los ejes de su gestión será contribuir a la meta nacional de formalización laboral, mediante acciones que favorezcan el acceso al empleo formal, la afiliación a la seguridad social y el reconocimiento efectivo de las garantías laborales. Esto implica también fortalecer el acompañamiento a las empresas y la articulación con los sectores productivos.

Con esta designación, el Ministerio del Trabajo busca consolidar su presencia en Bolívar y avanzar en una gestión territorial orientada a la defensa de los derechos laborales, la prevención de conflictos y la construcción de mejores condiciones de trabajo.