Dos hombres de 44 y 21 años fueron capturados por la Policía en un sector de la Variante Mamonal, a la altura del barrio Villa Cádiz, en jurisdicción de Turbaco, Bolívar. Durante el procedimiento les encontraron un revólver calibre 38 y seis cartuchos para el arma.

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Según el reporte oficial, los uniformados realizaban labores de patrullaje cuando observaron a los dos sujetos movilizándose en una motocicleta azul y negra. Al percatarse de la presencia policial, los hombres habrían intentado escapar, pero fueron interceptados metros más adelante.

Durante el registro, los agentes encontraron el arma de fuego y la munición, que fueron incautadas. La motocicleta también quedó inmovilizada.

Los capturados, identificados con los alias de ‘Wilmar’ y ‘Ronita’, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.