El peso inusual en un equipaje de mano, perteneciente a un adulto mayor que pretendía viajar de Cartagena (Colombia) a Madrid (España), alertó a las autoridades que de inmediato requirieron al pasajero para una inspección de rigor.

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Los hechos se presentaron el pasado 6 de noviembre en el aeropuerto internacional de la capital bolivarense donde las sospechas que despertó en la policía aeroportuaria el comportamiento de Jaime Arias Villalba, de 64 años, motivaron una inspección rutinaria a su equipaje.

Durante el procedimiento se detectó una imagen irregular que puso al descubierto dos láminas rectangulares que contenían tres kilos de cocaína.

Por esto, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación que le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no fue aceptado por el señalado responsable.

El ente investigador solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición que fue acogida por el juez de control de garantías.