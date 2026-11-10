Nequi anunció el lanzamiento de bolsillos con rentabilidad: ¿Cómo funciona y quiénes pueden acceder?

Nequi es una de las billeteras digitales más conocidas y utilizadas en Colombia, cuenta con una amplia red de usuarios tanto en el país como en el exterior. Su principal característica es que el número de celular es su número de cuenta, haciendo más fácil todos los procesos con dinero.

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Inicialmente la billetera trabajaba en conjunto con Bancolombia, pero a partir de este año, desde el 01 de septiembre de 2026 lo hace de forma independiente y autónoma.

Actualmente Nequi cuenta con aproximadamente 29 millones de usuarios en Colombia.

Para ampliar las opciones que presta esta billetera digital, Nequi anunció el lanzamiento de una nueva función que espera suplir las necesidades de muchos usuarios. Se trata de los ‘Bolsillos interesantes’, que permiten a los usuarios crear un fondo para separar dinero durante un tiempo determinado, el cual genera una tasa de cierta rentabilidad.

Esta es una diferencia que se genera con los otros bolsillos que ya tiene Nequi, ya que funcionan como un espacio para distribuir su dinero, pero no generan intereses como lo hace esta nueva opción.

¿Cómo funcionan los ‘bolsillos interesantes’ de Nequi?

Tenga en cuenta que esta función no está disponible para todos los usuarios que tienen esta billetera digital. En principio, su implementación se llevará a cabo de manera progresiva. La opción de ahorro e inversión se habilitó inicialmente para las personas que reciben el pago de su nómina en Nequi y para un grupo de usuarios que usan la plataforma enfocada en sus negocios, comercios o emprendimientos.

La selección de estos grupos se establece según criterios definidos. Asimismo, permitirá servir como un escenario para evaluar la experiencia y funcionamiento antes de ampliarla para todos los usuarios.

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Plazos y montos:

Esta modalidad permite elegir cuánto dinero se quiere ahorrar y durante cuántos días permanecerá separado del saldo disponible. Los plazos establecidos van desde los 30 hasta los 365 días, mientras que el monto mínimo para comenzar es de $50.000 y el máximo alcanza los $20 millones.

Antes de confirmar la operación, la aplicación muestra la tasa de rentabilidad y una estimación de las ganancias que podría recibir el usuario. Una vez creado el bolsillo, no es posible agregar más dinero, modificar el plazo ni realizar retiros parciales.

En caso de que el usuario desee retirar el dinero antes del plazo determinado, puede hacerlo. Sin embargo, no recibirá los rendimientos previstos. La aplicación permitirá abrir hasta 10 bolsillos que pueden utilizarse para fines distintos.

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¿Quiénes lo pueden usar?

Inicialmente, podrán acceder las personas que reciben su nómina a través de la aplicación y algunos clientes que utilizan la plataforma para administrar sus negocios, comercios o emprendimientos.

La entidad realizará una incorporación progresiva, por lo que otros usuarios tendrán que esperar hasta que la opción esté disponible en sus cuentas.

¿Cómo crear un bolsillo interesante y qué pasa si retira el dinero antes?

Para revisar si un usuario tiene habilitada la herramienta, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Nequi.

Dirigirse a Servicios.

Seleccionar Finanzas.

Entrar en la sección de Bolsillos.

Allí podrá identificar la opción, definir el monto, escoger el plazo y consultar las condiciones antes de confirmar la creación.

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