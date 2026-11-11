Gobierno aumenta bloqueo de celulares en cárceles hasta un 97 % y anuncia nuevos controles

Las llamadas de extorsión que se originan desde las cárceles siguen siendo un problema para las autoridades, pues algunas personas privadas de la libertad continúan utilizando celulares para amenazar a ciudadanos, exigirles dinero y coordinar actividades delictivas fuera de los establecimientos penitenciarios. Para intentar frenar esta situación, los ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) presentaron nuevos resultados de su estrategia para restringir estas comunicaciones.

Según el balance entregado por ambas carteras, entre septiembre y octubre de 2026 aumentó el número de líneas telefónicas bloqueadas por los operadores móviles. Tigo reportó el mayor crecimiento, con un incremento del 97,08 %, al pasar de 240 a 473 líneas bloqueadas. En el caso de WOM, la cifra subió de 50 a 93, mientras que Claro pasó de 303 a 400 líneas.

La estrategia también contempla bloquear los propios teléfonos celulares mediante su número IMEI, una identificación única que permite reconocer cada equipo móvil. A diferencia del bloqueo de una línea, que corresponde al número telefónico o módulo SIM, este procedimiento busca impedir que un dispositivo específico pueda conectarse a las redes móviles.

En este segundo frente también se registraron incrementos. Tigo pasó de 211 a 251 equipos bloqueados, un aumento del 18,96 %; Claro pasó de 229 a 346, con un crecimiento del 51,09 %, y WOM pasó de 98 a 141 dispositivos, equivalente al 43,88 %.

Los ministros explicaron que estos avances se han logrado mediante el trabajo conjunto con los operadores de telecomunicaciones, a quienes les solicitaron realizar ajustes técnicos en sus redes para reducir la potencia de las señales al interior de los establecimientos penitenciarios y dificultar las comunicaciones no autorizadas.

Nuevos controles para impedir que se extorsione desde las cárceles

Además de los bloqueos, el Gobierno anunció nuevas medidas para reforzar la vigilancia sobre las comunicaciones que salen de los centros penitenciarios.

Desde el Ministerio TIC se impartieron instrucciones a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control para estructurar un nuevo protocolo de atención en coordinación con la Agencia Nacional del Espectro (ANE). La propuesta contempla conformar un grupo de atención prioritaria que permita realizar verificaciones directamente en las cárceles, agilizar los trámites administrativos y reducir los tiempos de respuesta frente a las denuncias sobre señales y comunicaciones no autorizadas.

Con este mecanismo, las autoridades buscan identificar con mayor rapidez los establecimientos desde los cuales se estarían realizando llamadas ilegales y mejorar la capacidad de respuesta ante estos casos. El Ministerio también anunció que explorará nuevas tecnologías para fortalecer los sistemas de control y bloqueo de señales.

Por su parte, el Ministerio de Justicia trabajará con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para reforzar las requisas y los controles dentro de las cárceles, especialmente para evitar el ingreso y la utilización de celulares y otros dispositivos no autorizados.

La apuesta del Gobierno es cerrar los espacios que permiten a las estructuras criminales seguir operando desde las cárceles, de manera que las personas privadas de la libertad no puedan utilizar estos establecimientos para amenazar, extorsionar o coordinar delitos contra los ciudadanos.