Proyección del salario mínimo 2027: expertos anticipan cuánto debería subir frente a la inflación

La negociación formal del salario mínimo para 2027 en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se instalará el próximo 18 de noviembre de 2026.

A la fecha, las propuestas y proyecciones de los distintos sectores evidencian posiciones distintas con una brecha considerable. Mientras que desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) proponen un incremento del 38,5 %, las proyecciones de los expertos y sectores económicos para el salario mínimo varían entre el 7 %, con base en una inflación anual que se ubica alrededor del 6,30 % a 6,91 % al cierre de 2026.

Las estimaciones basadas en la inflación anual esperada, alrededor del 6,7 % o 6,8 %, y la productividad situan un incremento del 8 %, lo que ubicaría el salario en $1.890.977, sin el auxilio de transporte.

CUT

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), participa en la concertación del salario mínimo. En la propuesta de las centrales obreras se contempla un incremento del 38,5 %, que elevaría el salario básico mensual en aproximadamente $2.424.003, sin el auxilio de transporte.

Fenalco

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios de Colombia (Fenalco) planteó una cifra más moderada basada en la inflación y la productividad. Señaló que el incremento al salario mínimo para el próximo año no debería superar, según la inflación, más allá del 9%.

Banca y centros de análisis

Proyectan un incremento cercano al 8,5 %, alrededor de $148.827 adicionales, calculando que la inflación cierre en un 6,91 % y la productividad sea levemente negativa (-0,32 %).

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Economistas advierten que si la inflación va a terminar entre 6,5% y 7 %, como calculan los analistas y el mismo Banco de la República, tener un incremento del mínimo que superen mucho el 8 % sería realmente muy disruptivo, tanto para la inflación como para el mercado laboral.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó que la inflación anual para octubre 2026 se situó en 6,30 %, una cifra que sirve de referencia para los debates en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Esta cifra que se reveló este lunes 10 de noviembre representa un aceleramiento en el ritmo de crecimiento del costo de vida frente al 5,51% en comparación con el resultado del año anterior, según el DANE.

Para octubre, el costo de vida fue del 0.20% y en lo corrido del año, de un 5.94%.

Fechas clave para la concertación del salario mínimo 2027

El 30 de diciembre de 2026 será la fecha límite para establecer el salario mínimo en Colombia. El aumento deberá regir a partir del 1 de enero de 2027.

18 de noviembre: fecha prevista para la instalación oficial de la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, en la cual el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras comenzarán a discutir el incremento del salario mínimo para el año 2027 en Colombia.

fecha prevista para la instalación oficial de la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, en la cual el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras comenzarán a discutir el incremento del salario mínimo para el año 2027 en Colombia. 15 de diciembre: Según la Ley 278, la Comisión debe decidir sobre el salario mínimo a más tardar ese día. Si el Gobierno, empresarios y trabajadores alcanzan un consenso, el incremento para 2027 quedará concertado y posteriormente deberá formalizarse . Pero si, por el contrario, no hay acuerdo, la legislación contempla una etapa adicional. Las partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes.

Según la Ley 278, la Comisión debe decidir sobre el salario mínimo a más tardar ese día. Si el Gobierno, empresarios y trabajadores alcanzan un consenso, . Pero si, por el contrario, no hay acuerdo, la legislación contempla una etapa adicional. Las partes que no estén de acuerdo deben explicar por escrito las razones de su posición dentro de las 48 horas siguientes. 30 de diciembre: Esta será la fecha límite para establecer el salario mínimo en Colombia. Llegado este día, la ley indica que se deberá considerar la meta de inflación fijada por el Banco de la República, la productividad acordada por el comité tripartito de productividad, la participación de los salarios en el ingreso nacional, el crecimiento del PIB y el IPC y decretar la nueva cifra del salario mínimo para que pueda regir desde el 1 de enero de 2027.

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