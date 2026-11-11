Reforma tributaria aumentaría más del 13% el costo de alimentos para perros y gatos

Si usted tiene perro o gato esta noticia le interesa. La llamada ley de rescate fiscal, como se conoce la reforma tributaria que tramita el gobierno, elimina el IVA preferente para los alimentos de los animales de compañía y los equipara con el impuesto que el Estado cobra a los alimentos de animales de producción como vacas, cerdos y gallinas.

Miremos lo que eso significa en cifras: El IVA para alimentos de animales de compañía hoy está en el 5 por ciento, si se aprueba el proyecto del gobierno quedará en el 19 por ciento.

Hoy, una familia que tenga un perro mediano gasta más o menos 903 mil pesos al año en la comida de su animal. Con el nuevo IVA la cuenta subirá el 13,3 % y ese hogar tendrá que pagar más de 1 millón 23 mil pesos anuales.

Si tienen un gatico, hoy gastan en su alimentación en promedio 687 mil pesos y pasarán a pagar 778 mil.

De acuerdo con las cifras del DANE en Colombia los hogares que tienen animales son 12.7 millones. Es decir, el 67 por ciento de las familias tienen al menos un perro o un gato.

En muchas casas hay más de un animal y el aumento del impuesto golpeará sensiblemente el bolsillo de la mayoría de los colombianos.

En respuesta a la consulta de un ciudadano, la DIAN determinó que las mascotas deben considerarse como parte del patrimonio y que su valor debe establecerse por “el precio de adquisición y los costos directamente atribuibles hasta que el animal esté disponible para su uso”.

El Reporte Coronell habló con la senadora Esmeralda Hernández, que es conocida por su labor de defensa de los animales. Senadora, buenos días, “¿esto quiere decir que se empieza a considerar un lujo tener un perro o un gato en la casa?"

La senadora afirmó, “Por supuesto, yo creo que es una medida absolutamente arbitraria y tan grave como querer ponerle impuesto, ponerle IVA a la canasta familiar, porque el alimento para nuestros animales ya hace parte, justamente, de los gastos de alimentación que tenemos”.

Seguido a esto, se preguntó: “¿Qué nos preocupa a nosotros? Primero que esto va a afectar casi al 70 % de las familias colombianas. Pero además de eso, es que se incentiva el abandono de animales; gente que no tiene muchas veces ni siquiera para resolver su propia comida no va a poder resolver lo de los animales".

Entrevista completa: Reforma tributaria parece enemiga de los animales: Esmeralda Hernández por IVA a comida de mascotas

Con mucho afán, y mientras estamos entretenidos en otros temas, el Gobierno y su bancada vienen tramitando esta reforma tributaria disfrazada, la más regresiva en la historia de Colombia. Los colombianos tienen derecho a conocer y a que se discuta con suficiencia, este aumento de gravámenes que va a castigar especialmente a las familias de clase media.