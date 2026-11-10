“Seguir fortaleciendo una voz empresarial que dialogue”: Luz Stella Murgas tras llegar a la Andi

Luz Stella Murgas se pronunció tras su designación como presidente de la Andi y señaló en sus redes sociales que recibe con gratitud y responsabilidad este nombramiento y que ahora le “corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia”.

También afirmó que “este nuevo capítulo recoge muchos años de aprendizaje, trabajo gremial, diálogo y construcción colectiva”.

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Y es que hay que recordar que ella se venía desempeñando como presidente de Naturgas desde 2021.

“Llevo conmigo todo lo que estos cinco años al frente de Naturgas me han enseñado: que los grandes desafíos se enfrentan escuchando, construyendo confianza y encontrando puntos de encuentro entre quienes piensan distinto”, explicó.

Asimismo, agradeció a quienes han sido parte de este camino. “Recibo este reto con humildad, convicción y la certeza de que los grandes logros se construyen colectivamente”.

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Por otra parte, reconoció a Juan Camilo Nariño, quien fue su contrincante en este proceso. “Su trayectoria, liderazgo y compromiso con el sector empresarial enriquecieron una conversación seria, respetuosa y de alto nivel”, expresó.