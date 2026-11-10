Gobierno activa obras en la vía Buga–Buenaventura tras tres años de retrasos por licenciamientos

Transporte

Se trata de un corredor clave para la movilidad y el comercio del país, pues conecta el interior del Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura, por donde se moviliza cerca del 40 % de la carga marítima de comercio exterior no minero-energética de Colombia.

Sin embargo, durante los últimos tres años el proyecto enfrentó dificultades que retrasaron su ejecución. Entre los puntos más complejos estaba la Vía Alterna Interna de Buenaventura, un tramo fundamental para facilitar la entrada y salida de los vehículos de carga hacia las terminales portuarias y evitar que buena parte de ese tráfico termine congestionando las calles del municipio.

De hecho, esta intervención estuvo a punto de quedar por fuera de la concesión. El concesionario había solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) retirar ese tramo del proyecto, debido a las dificultades técnicas, prediales y sociales que impedían avanzar. Finalmente, se logró mantener la obra dentro del corredor y actualmente el Gobierno lo mantuvo y ahora tiene trabajos en marcha.

¿Qué obras se están realizando en Buenaventura?

Uno de los puntos centrales es precisamente la Vía Alterna Interna, donde se intervendrán 10 kilómetros. De esa extensión, 6,5 kilómetros corresponden a la construcción de una segunda calzada, es decir, una nueva vía paralela a la existente para facilitar el tránsito de vehículos en ambos sentidos.

A esto se suma la construcción de un patio de aproximadamente 10 hectáreas en el sector de El Jordán, con capacidad para recibir cerca de 350 tractomulas. La idea es que los conductores puedan esperar allí su turno antes de ingresar a las terminales portuarias, en lugar de permanecer haciendo filas sobre las vías urbanas. Con esto se busca organizar el movimiento de los camiones y reducir los trancones que afectan tanto a los transportadores como a los habitantes de Buenaventura.

El proyecto también contempla la rehabilitación de 15 kilómetros de la vía Simón Bolívar, que corresponde al paso de la carretera nacional por el municipio. Esta intervención busca mejorar las condiciones de una de las vías que actualmente contribuyen a los problemas de congestión en la ciudad.

¿Cuánto tiempo se espera reducir en los recorridos?

Con la doble calzada y las intervenciones complementarias, la meta es disminuir cerca de 40 minutos los recorridos hacia y desde el puerto de Buenaventura.

Esto es importante no solamente para quienes transitan por este corredor, sino también para el transporte de mercancías. Las demoras en el ingreso y la salida de los camiones pueden afectar los tiempos de entrega, la operación de las terminales y los costos del transporte de carga.

Por ahora, el Ministerio de Transporte señala que los 21 frentes de obra ya están activos y que la fecha prevista para terminar el proyecto es febrero de 2028. El reto será mantener el ritmo de ejecución para completar las intervenciones pendientes y mejorar la conexión entre Buenaventura y el interior del país.