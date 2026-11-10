Dólar HOY 10 de noviembre de 2026 en Colombia: ¿la divisa extranjera cerca de los $3.300?

El dólar estadounidense es la moneda más usada en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. Es por esto que la variación afecta a distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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TRM dólar hoy

Para este 10 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.269,88 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 9 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del martes con un crecimiento de la divisa de 32,05 pesos colombianos.

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Precio del dólar en Colombia hoy

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 10 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,160 - Venta a $3.253

Compran a $3,160 - Venta a $3.253 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.265

Compran a $3.075 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.220 - Venta a $3.275

Compran a $3.220 - Venta a $3.275 Medellín: Compran a $3.095 - Venta a $3.210

Compran a $3.095 - Venta a $3.210 Pereira: Compran a $3.130 - Venta a $3.210

Tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Libras esterlinas hoy

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.391,74 pesos colombianos. Frente a su anterior registró, un incremento de $46,56 pesos, equivalente al 1,07%, manteniendo una variación a la baja en el mercado de cambio.

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Dólar canadiense hoy

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este martes 10 de noviembre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.314,79 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $17,70 pesos colombianos, equivalente al 0,77%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 89,54 dólares, lo que representa una pérdida de 3.29% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,12 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 89,22 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 10 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 74.081 dólares, lo que representa una variación de -666 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece -0,89% de terreno.

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