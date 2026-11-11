Continúa abierta Convocatoria del II Salón de Arte Novembrino liderada por el IPCC

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Fundación Arte para la Vida (ARTVI), abrió la convocatoria del II Salón de Arte Novembrino, una iniciativa que busca visibilizar el talento de los artistas locales y fortalecer los escenarios de creación y circulación de las artes plásticas y visuales en la ciudad en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena.

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En su segunda edición, el Salón se proyecta como un escenario de encuentro entre artistas emergentes, estudiantes y creadores con trayectoria, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas y aportar nuevas miradas sobre la memoria, la identidad y las expresiones culturales que dan vida a las festividades más importantes de la ciudad y el país.

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de noviembre de 2026, mediante inscripción virtual. Podrán participar artistas plásticos y visuales mayores de 18 años, nacidos en Cartagena, sus corregimientos y zonas insulares, o que acrediten una residencia mínima de tres años en la ciudad. Las propuestas deberán ser inéditas y abordar, desde diferentes lenguajes y perspectivas artísticas, las memorias, personajes, prácticas, símbolos y significados asociados a las Fiestas de Independencia.

“Con esta segunda edición seguimos abriendo espacios para que nuestros artistas cuenten Cartagena desde sus propias miradas y lenguajes. Queremos que las artes plásticas y visuales tengan cada vez más escenarios de reconocimiento y circulación, y que nuestras Fiestas de Independencia también sean una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos, nuestra historia y el patrimonio cultural que nos identifica”, expresó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

La exposición del II Salón de Arte Novembrino será inaugurada el 19 de noviembre de 2026 en el Museo Histórico de Cartagena y permanecerá abierta al público hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se realizará la clausura y premiación. Durante este periodo se desarrollarán visitas guiadas gratuitas y espacios de encuentro con la ciudadanía.

“Para la Fundación ARTVI, darle continuidad a este salón significa seguir construyendo oportunidades para los artistas cartageneros y reconocer el arte como una forma de narrar, preservar y resignificar nuestra memoria colectiva. Nos alegra regresar con esta segunda edición, que amplía los espacios de participación y circulación para artistas emergentes y con trayectoria, y que invita a mirar nuestras Fiestas de Independencia desde la sensibilidad, la creatividad y las múltiples voces de quienes crean en Cartagena”, argumentó Dayro Carrasquilla, curador Salón de Arte Novembrino Fundación ARTVI.

Los interesados pueden conocer las bases de la convocatoria e inscribirse en la misma a través del siguiente link: https://forms.gle/3h8uHJ4UiuHDsZVH9 .

Dimensiones conceptuales del salón

Se valorarán propuestas artísticas que aborden las múltiples dimensiones históricas, culturales y sociales de las Fiestas de la Independencia de Cartagena de Indias. Se tendrán en cuenta las exploraciones sobre las memorias y los relatos históricos de la Independencia; las expresiones festivas, musicales, dancísticas, escénicas y populares; los personajes, saberes, prácticas y formas de participación que dan vida a la celebración; así como los símbolos, imaginarios y representaciones de la identidad cartagenera.

También serán de interés aquellas propuestas que indaguen en las transformaciones de la manifestación, sus tensiones, contradicciones, disputas y formas de resistencia, y que establezcan relaciones entre territorio, comunidad, patrimonio, memoria y celebración.

Cuatro estímulos para impulsar la creación artística

Como apuesta por el reconocimiento y fortalecimiento del sector, se entregarán cuatro estímulos económicos, distribuidos de la siguiente manera:

• Primer puesto: $10.000.000.

• Segundo puesto: $5.000.000.

• Tercer puesto: $3.000.000.

• Premio del Público: $2.000.000.

Adicionalmente, los artistas seleccionados recibirán menciones de honor y certificados de participación.

Adicionalmente se desarrollará una socialización del Plan Especial de Salvaguardia de las Fiestas de Independencia, propiciando un espacio para acercar a la ciudadanía a los procesos de reconocimiento y protección de esta manifestación cultural.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con los artistas de la ciudad, el fortalecimiento de las artes plásticas y visuales y la generación de oportunidades para que las distintas expresiones de la creación local encuentren nuevos espacios de reconocimiento.