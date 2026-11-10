¿Es posible financiar una casa sin cuota inicial con el FNA? Así sería el proceso y condiciones
Así es como puede financiar su vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro sin tener que pagar una cuota inicial.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzó un beneficio que funciona como un mecanismo con el que financiará hasta el 100% del valor de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), una medida orientada a facilitar el acceso a vivienda para personas que buscan adquirir su primer inmueble sin necesidad de cuota inicial.
Este mecanismo esta dirigido, principalmente a trabajadores dependiente, independientes e informales, esta medida, según lo anunciado por la entidad, el esquema busca apoyar el cierre financiero de los hogares y ampliar el acceso al crédito hipotecario.
Requisitos para acceder a la financiación
1. Tasas preferenciales: el FNA aplicará tasas de interés dirigidas a hogares con ingresos entre cero y dos salarios mínimos.
2. Créditos conjuntos: se permitirá sumar ingresos entre dos o más personas para aumentar la capacidad de financiación.
3. Colombianos en el exterior: quienes residan fuera del país podrán hacer el proceso de manera digital y utilizar la cuenta voluntaria para optar por el crédito.
¿Cómo acceder este beneficio?
- Debes estar afiliado al FNA, bien sea por Cesantías o AVC.
- Tener entre 18 a 28 años. Nota: al momento de la radicación del crédito 28 años + 364 días.
- Aplica para Crédito hipotecario y Leasing Habitacional.
De acuerdo con las condiciones divulgadas, cuando el afiliado complete el equivalente a 1,2 salarios mínimos, cerca de $1.560.000 en 2026, podrá solicitar el crédito y acceder al esquema de financiación del 100%.
La modalidad también contempla a personas con ingresos variables y se suma a la estrategia del Fondo Nacional del Ahorro para ampliar el acceso a vivienda de interés social y prioritario.
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio