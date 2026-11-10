¿Es posible financiar una casa sin cuota inicial con el FNA? Así sería el proceso y condiciones

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzó un beneficio que funciona como un mecanismo con el que financiará hasta el 100% del valor de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), una medida orientada a facilitar el acceso a vivienda para personas que buscan adquirir su primer inmueble sin necesidad de cuota inicial.

Este mecanismo esta dirigido, principalmente a trabajadores dependiente, independientes e informales, esta medida, según lo anunciado por la entidad, el esquema busca apoyar el cierre financiero de los hogares y ampliar el acceso al crédito hipotecario.

Requisitos para acceder a la financiación

1. Tasas preferenciales: el FNA aplicará tasas de interés dirigidas a hogares con ingresos entre cero y dos salarios mínimos.

2. Créditos conjuntos: se permitirá sumar ingresos entre dos o más personas para aumentar la capacidad de financiación.

3. Colombianos en el exterior: quienes residan fuera del país podrán hacer el proceso de manera digital y utilizar la cuenta voluntaria para optar por el crédito.

¿Cómo acceder este beneficio?

Debes estar afiliado al FNA, bien sea por Cesantías o AVC.

Tener entre 18 a 28 años. Nota: al momento de la radicación del crédito 28 años + 364 días.

Aplica para Crédito hipotecario y Leasing Habitacional.

De acuerdo con las condiciones divulgadas, cuando el afiliado complete el equivalente a 1,2 salarios mínimos, cerca de $1.560.000 en 2026, podrá solicitar el crédito y acceder al esquema de financiación del 100%.

La modalidad también contempla a personas con ingresos variables y se suma a la estrategia del Fondo Nacional del Ahorro para ampliar el acceso a vivienda de interés social y prioritario.

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