Ecopetrol emite USD 2.000 millones en bonos internacionales para optimizar su perfil de deuda

La compañía Ecopetrol completó exitosamente la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto nominal de USD 2.000 millones, registrando una demanda máxima que ascendió a USD 6.930 millones (3,5 veces el monto colocado).

El presidente de la petrolera, Joaquín Gutiérrez señaló que esta transacción representa el nivel de demanda más alto de la compañía en los últimos cinco años y contó con la participación de más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina.

Dijo que la totalidad de los fondos obtenidos se destinará a la sustitución de pasivos existentes sin representar un incremento en el nivel de endeudamiento total de la empresa. En concreto, se asignarán USD 810 millones al pago anticipado de los bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento en 2029 y tasa cupón del 8,625%, mientras que el monto restante refinanciará la totalidad del crédito bancario de corto plazo utilizado en la adquisición de la participación accionaria en Brava Energia S.A. realizada el 17 de agosto de 2026.

Con esta operación, la compañía busca reducir la concentración de vencimientos de corto plazo, mitigar el riesgo de refinanciación y preservar su liquidez y flexibilidad financiera.

La estructuración contó con Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc. y BBVA Securities Inc. como coordinadores de la transacción, acompañados por BofA Securities, Inc. en calidad de colocador independiente calificado

Condiciones financieras de la operación

La emisión fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 2595 del 9 de noviembre de 2026 y presentó las siguientes condiciones estructurales: