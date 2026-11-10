Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 10 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense es usado recurrentemente en la economía venezolana. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa internacional es utilizada de forma habitual.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este lunes, 9 de noviembre, se ubicará en 899,27 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 9 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 1,74 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

La entidad, aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 1.006,60 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 134,77 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,929 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,89 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV para este martes son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 999,75 // Venta: 897,58

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 902,22 // Venta: 966,58

Banco Mercantil:

Compra: 907.79 // Venta: 906,57

Banesco:

Compra: 994,80// Venta: 900.71

BanCaribe:

Compra: 1015,38 // Venta: 1025,00

Otras instituciones:

Compra: 944.89 // Venta: 973,20

Estos datos son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Por esto, las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 89,54 dólares, lo que representa una pérdida de 3.29% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 93,12 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 89,22 dólares.

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Consulado

Los documentos necesarios para solicitar una visa en Colombia varían según el tipo de permiso que se desee obtener. En la actualidad, los ciudadanos extranjeros pueden acceder a tres tipos de visa:

Visa de visitantes (Tipo V): no otorga residencia y está destinada a estancias cortas o temporales en el país. Visa de migrante (Tipo M): dirigida a quienes deseen establecerse temporalmente en el país. Permite trabajar y tiene una vigencia máxima de tres años. Visa de residencia (Tipo R): permite vivir de manera permanente en Colombia y otorga un permiso para trabajar sin restricciones.

Desde el 1 de junio de 2023, la Visa residencia (Tipo R) también está disponible para las personas que acumulan cinco años o más con Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT). Para más información puede comunicarse con el consulado a través de los siguientes medios:

Dirección: Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo.

Diagonal 40A # 8-04, en el barrio Teusaquillo. Teléfono de contacto: +57 310 4680946.

+57 310 4680946. Horario de atención: lunes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., martes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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