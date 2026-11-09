MinTrabajo instaló mesa de diálogo con la academia para analizar el salario mínimo de 2027
En el encuentro participaron economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento.
El Ministerio del Trabajo abrió por primera vez una mesa de diálogo con representantes de la academia para recoger propuestas técnicas que contribuyan a la concertación del salario mínimo de 2027. En el encuentro participaron economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento que analizaron temas clave como productividad, empleo, inflación e informalidad.
La jornada fue liderada por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad, quienes escucharon planteamientos de representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado, Rosario y EAFIT, además de investigadores del Banco de la República.
Durante las intervenciones se discutieron los efectos del salario mínimo sobre la inflación, la generación de empleo, las brechas regionales y la sostenibilidad fiscal.
Según el Ministerio, esta iniciativa hace parte de una estrategia más amplia de participación que ya ha incluido reuniones con organizaciones sindicales, empresarios, trabajadoras domésticas y representantes de sectores agrícolas como el bananero, floricultor y palmicultor.
La entidad anunció que continuará realizando mesas de escucha para enriquecer el proceso de concertación y buscar acuerdos sustentados en evidencia técnica.
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...