MinTrabajo instaló mesa de diálogo con la academia para analizar el salario mínimo de 2027

El Ministerio del Trabajo abrió por primera vez una mesa de diálogo con representantes de la academia para recoger propuestas técnicas que contribuyan a la concertación del salario mínimo de 2027. En el encuentro participaron economistas, abogados laboralistas, investigadores y centros de pensamiento que analizaron temas clave como productividad, empleo, inflación e informalidad.

La jornada fue liderada por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, y la viceministra de Relaciones Laborales, Juliana Morad, quienes escucharon planteamientos de representantes de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado, Rosario y EAFIT, además de investigadores del Banco de la República.

Durante las intervenciones se discutieron los efectos del salario mínimo sobre la inflación, la generación de empleo, las brechas regionales y la sostenibilidad fiscal.

Según el Ministerio, esta iniciativa hace parte de una estrategia más amplia de participación que ya ha incluido reuniones con organizaciones sindicales, empresarios, trabajadoras domésticas y representantes de sectores agrícolas como el bananero, floricultor y palmicultor.

La entidad anunció que continuará realizando mesas de escucha para enriquecer el proceso de concertación y buscar acuerdos sustentados en evidencia técnica.