Armada de Colombia recibió Conferencia de Submarinos de las Américas 2026 en Cartagena

La Armada Nacional fue anfitriona de la Conferencia de Submarinos de las Américas 2026 (SCOTA), realizada bajo el lema “Seguridad y Defensa a través de la cooperación”.

El encuentro reunió a líderes y representantes de las fuerzas submarinas de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la cooperación multinacional y avanzar en capacidades conjuntas para la seguridad y defensa del hemisferio.

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Desde su creación en 2022, SCOTA fomenta la cooperación entre las fuerzas submarinas de la región a través de procedimientos conjuntos, ejercicios periódicos y una agenda de trabajo colaborativa. En esta edición, las delegaciones compartieron sus capacidades y evaluaron vías para fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en las operaciones submarinas.

La agenda de trabajo se desarrolló en torno a tres ejes estratégicos. El primero estuvo relacionado con el uso seguro y coordinado del espacio submarino, mediante el avance del marco hemisférico de Prevención de Interferencia Mutua (PMI), orientado a coordinar las operaciones de los submarinos y reducir los riesgos de interferencia entre unidades de diferentes países. Colombia acompaña la hoja de ruta para su implementación y fortalecimiento.

El segundo eje se enfocó en las capacidades de escape y rescate submarino. En este ámbito, hubo avances en la armonización de procedimientos con los estándares de la Oficina Internacional de Enlace para Escape y Rescate de Submarinos (ISMERLO), así como en el desarrollo de un protocolo regional de apoyo mutuo que contempla la planeación de ejercicios prácticos y la coordinación de capacidades ante una eventual emergencia submarina.

El tercer eje abordó el fortalecimiento de la conciencia del dominio marítimo (MDA), con especial atención a las amenazas asociadas al empleo de plataformas semisumergibles utilizadas para el narcotráfico, incluso aquellas que operan sin tripulación, y a los posibles riesgos que estas tecnologías representan para los cables submarinos, ductos y demás infraestructura crítica ubicada en el lecho marino.

Con la realización de SCOTA 2026, la Armada Nacional fortalece su liderazgo y proyección internacional en el ámbito submarino, consolida la cooperación con las fuerzas aliadas y contribuye al desarrollo de capacidades conjuntas para la seguridad y defensa del hemisferio, en concordancia con la Estrategia 2026–2035 de la Fuerza Submarina de Colombia.