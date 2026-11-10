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10 nov 2026 Actualizado 18:25

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Cartagena

Armada de Colombia recibió Conferencia de Submarinos de las Américas 2026 en Cartagena

Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos estuvieron presentes

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La Armada Nacional fue anfitriona de la Conferencia de Submarinos de las Américas 2026 (SCOTA), realizada bajo el lema “Seguridad y Defensa a través de la cooperación”.

El encuentro reunió a líderes y representantes de las fuerzas submarinas de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, con el propósito de fortalecer la cooperación multinacional y avanzar en capacidades conjuntas para la seguridad y defensa del hemisferio.

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Desde su creación en 2022, SCOTA fomenta la cooperación entre las fuerzas submarinas de la región a través de procedimientos conjuntos, ejercicios periódicos y una agenda de trabajo colaborativa. En esta edición, las delegaciones compartieron sus capacidades y evaluaron vías para fortalecer la coordinación y el apoyo mutuo en las operaciones submarinas.

La agenda de trabajo se desarrolló en torno a tres ejes estratégicos. El primero estuvo relacionado con el uso seguro y coordinado del espacio submarino, mediante el avance del marco hemisférico de Prevención de Interferencia Mutua (PMI), orientado a coordinar las operaciones de los submarinos y reducir los riesgos de interferencia entre unidades de diferentes países. Colombia acompaña la hoja de ruta para su implementación y fortalecimiento.

El segundo eje se enfocó en las capacidades de escape y rescate submarino. En este ámbito, hubo avances en la armonización de procedimientos con los estándares de la Oficina Internacional de Enlace para Escape y Rescate de Submarinos (ISMERLO), así como en el desarrollo de un protocolo regional de apoyo mutuo que contempla la planeación de ejercicios prácticos y la coordinación de capacidades ante una eventual emergencia submarina.

El tercer eje abordó el fortalecimiento de la conciencia del dominio marítimo (MDA), con especial atención a las amenazas asociadas al empleo de plataformas semisumergibles utilizadas para el narcotráfico, incluso aquellas que operan sin tripulación, y a los posibles riesgos que estas tecnologías representan para los cables submarinos, ductos y demás infraestructura crítica ubicada en el lecho marino.

Con la realización de SCOTA 2026, la Armada Nacional fortalece su liderazgo y proyección internacional en el ámbito submarino, consolida la cooperación con las fuerzas aliadas y contribuye al desarrollo de capacidades conjuntas para la seguridad y defensa del hemisferio, en concordancia con la Estrategia 2026–2035 de la Fuerza Submarina de Colombia.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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