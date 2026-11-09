Líderes de sectores público- privado y social se reunieron en Cartagena

En Colombia, el 46 % de los niños y las niñas no accede a la educación inicial y el 34 % no cursa el grado de transición.

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Con la convicción de que los estudiantes aprenden más y mejor cuando quienes toman decisiones en educación cuentan con evidencia sólida, líderes del sector público, privado, social, académico y fundacional se reunieron el 3 y el 4 de noviembre en Cartagena.

Primera jornada, 3 de noviembre: alianza multiactor por la educación inicial de calidad

El primer día, el encuentro tuvo como tema central: “Decidir con Evidencia: por una educación inicial de calidad” y reunió a representantes del Gobierno, financiadores, academia y organizaciones aliadas para conversar sobre cómo mejorar la calidad de la educación en los primeros años de vida.

La conversación giró en torno a los retos de la educación inicial, cómo medir los avances y usar la evidencia para decidir mejor, y cómo financiar de manera estratégica la primera infancia.

En el marco de esta jornada, las entidades Fundación Santo Domingo, Grand Challenges Canada, Tinker Foundation, FEMSA, Fundación Carulla, Genesis Foundation, Fundación Grupo Social, Conrad N. Hilton Foundation, VélezReyes+, Comfama, United Way Colombia y aeioTU firmaron la Alianza multiactor por la educación inicial, una apuesta de largo plazo para mejorar la calidad de la educación inicial en el país, generar evidencia y renovar la colaboración entre los sectores público y privado.

Con esta alianza, las entidades se comprometen a trabajar de manera articulada durante cinco años, aportando recursos financieros significativos, conocimiento técnico y/o liderazgo comunitario, aprovechando las fortalezas y capacidades de cada uno. Se espera comenzar operación en abril de 2027.

La alianza orientará sus esfuerzos hacia cuatro prioridades estratégicas, articulando acciones de incidencia e intervenciones con enfoque territorial: impulsar modelos educativos innovadores, ampliar la economía del cuidado, fortalecer la medición y la generación de evidencia, y contribuir a movilizar recursos financieros adicionales.

“La primera infancia es una de las inversiones más importantes que podemos hacer por el futuro de Colombia. La evidencia nos permite reconocer qué funciona y orientar mejores decisiones, pero llevarla a la práctica exige articulación, compromiso y una visión compartida. Con esta alianza nos comprometemos a trabajar por la primera infancia a largo plazo, sumando capacidades para impulsar transformaciones sostenibles”, afirmó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de Fundación Santo Domingo.

Segunda jornada, 4 de noviembre: resultados de CEPE a septiembre de 2026

El segundo día, CEPE (Colombia Evidencia Potencial en Educación) reunió a sus aliados para compartir, tras un año de trabajo en catorce territorios, cómo la evidencia ya está cambiando decisiones reales a lo largo de la trayectoria educativa.

Durante la jornada se conocieron los aprendizajes de las Comunidades de Cambio, se escucharon voces nacionales e internacionales sobre cómo decidir con evidencia en la era de la inteligencia artificial y se entregó la primera edición de los reconocimientos CEPE, para las comunidades de cambio de: Manizales, Cauca, Santa Marta, Barranquilla, Amazonas, Medellín y Meta.

Tras un año de trabajo en 14 territorios del país, CEPE reportó 12 Comunidades de Cambio en funcionamiento y 16 iniciativas en marcha para fortalecer la lectura, las matemáticas y las habilidades socioemocionales de los jóvenes.

Estas iniciativas llegan de forma directa a 46.910 estudiantes y, de manera indirecta, a más de 119.000, además de acompañar a más de 5.000 docentes y directivos de 337 instituciones educativas movilizando cerca de $27.198 millones de pesos.