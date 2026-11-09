Histórico del puntaje global del ICFES en Colombia: ¿Cuál ha sido el año con el puntaje más alto?

El ICFES es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación que se encarga de estudiar la calidad de conocimiento y aprendizaje de una institución a través de exámenes estandarizados.

Cada año, ICFES con su prueba Saber Pro 11°, mide la calidad de aprendizaje de cada estudiante y adicionalmente la de cada institución educativa. Los resultados evaluaron a los estudiantes en cinco áreas fundamentales: ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, lectura crítica y matemáticas.

Según ICFES Analytics, el año que tuvo el récord del puntaje global promedio más alto a nivel nacional en Colombia ha sido 2016, con un promedio de 260,8 puntos.

Asimismo, los colegios calendario B, han sobresalido en cuanto a puntajes históricos de los años pasados, el promedio de calendario B es de +3 a +4 puntos de diferencia a nivel global, frente a los colegios calendario A, tomando en cuenta todas áreas evaluadas.

Ampliar Cerrar

Esto representa un incremento acumulado de +0.3 puntos, evidenciando resiliencia y tracción hacia adelante en las competencias básicas de medición.

Para este año, el promedio global subió cerca de tres puntos, en comparación al año 2025.

Puntaje promedio récord: 260,8 puntos (alcanzado en 2016 ).

(alcanzado en ). Puntaje promedio más reciente (2025): 256,3 puntos

Puntaje promedio año 2026: 258,2 puntos.

Por otro lado, en los últimos años, varios estudiantes han obtenido un puntaje perfecto 500/ 500, el más reciente fue Matías Luengas Vergel (2026),estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda en Cúcuta, obtuvo los 500 puntos en las pruebas más recientes.

Promedios más altos en los últimos cinco años

Andrés Felipe López Gutiérrez (2025)

Diego Fernando Castaño Mosquera (2023)

Luis Ángel Vargas Peña, Andrea Lorena Cárdenas Quirós y Alejandro de Jesús Salas (2020): Quienes obtuvieron el puntaje perfecto de forma histórica en medio de la pandemia del Covid-19.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: