Hallan cuerpo sin vida en zona industrial de Cartagena: tenía un impacto de bala

En el barrio Arroz barato- invasión Argos, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, que está en proceso de identificación.

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De acuerdo con información preliminar, la comunidad escuchó una detonación, pero no se encontraron testigos o cámaras de seguridad en el sector que ayudarán a determinar los acontecimientos que precedieron el hallazgo.

Al hoy occiso no se le halló documentos y la comunidad manifestó desconocerlo. Sus restos permanecen en la morgue de Medicina Legal.