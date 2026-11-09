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09 nov 2026 Actualizado 20:56

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Cartagena

Hallan cuerpo sin vida en zona industrial de Cartagena: tenía un impacto de bala

Los restos mortales se encontraron en jurisdicción del barrio Arroz Barato

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En el barrio Arroz barato- invasión Argos, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, que está en proceso de identificación.

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De acuerdo con información preliminar, la comunidad escuchó una detonación, pero no se encontraron testigos o cámaras de seguridad en el sector que ayudarán a determinar los acontecimientos que precedieron el hallazgo.

Al hoy occiso no se le halló documentos y la comunidad manifestó desconocerlo. Sus restos permanecen en la morgue de Medicina Legal.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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