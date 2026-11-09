Eglantina Zingg: “El fútbol femenino hoy no se ve como una obligación, sino como una inversión”

Eglantina Zingg, reconocida por su paso como presentadora de MTV, ha dedicado buena parte de los últimos años a impulsar Goleadoras, una organización que utiliza el fútbol como herramienta de desarrollo para niñas y mujeres. En entrevista con 6AM W, de Caracol Radio, habló sobre la evolución de esta iniciativa, su alcance internacional y los retos que todavía enfrenta el fútbol femenino.

La venezolana explicó que su vínculo con el deporte y su interés por generar oportunidades para otras personas vienen desde su infancia. Durante su crecimiento en la Amazonía, compartió con comunidades indígenas y encontró en el fútbol una forma de construir amistades y superar las diferencias.

“Un balón de fútbol, que era mi juguete, forjamos unos lazos de amistad, de compartir y me enseñó a temprana edad que teníamos mucho más cosas en común que las que nos dividen”, recordó.

Esa experiencia, sumada a la posibilidad de llegar a millones de personas durante su etapa en televisión, contribuyó a consolidar su vocación de servicio y su interés por trabajar con niñas que no siempre tienen acceso a espacios deportivos.

Zingg explicó que su trabajo con ‘Goleadoras’ no fue una decisión repentina. Su experiencia en televisión le permitió reconocer el alcance que podía tener una plataforma para influir en las nuevas generaciones y transmitir mensajes que fueran más allá del entretenimiento.

“Yo al haber crecido en el Amazonía, los venezolanos, mis vecinos eran comunidades indígenas que no teníamos las típicas cosas en común que tú buscas en un amigo, pero a través de un balón de fútbol que era mi juguete, forjamos unos lazos de amistad”, contó.

A partir de esa experiencia, encontró en el deporte una oportunidad para promover la convivencia y el respeto por las diferencias.

“Si tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen, ¿por qué pelearnos y hacer tanto desgaste de las cosas que más bien podemos respetar individualmente y trabajar en un gol en común, que es la base del juego de fútbol?”, planteó.

Goleadoras tiene presencia en siete países y trabaja con clubes de primera división

La organización ha ampliado su alcance gracias al apoyo de aliados, medios de comunicación y personas que han contribuido a recaudar fondos y visibilizar el proyecto. Entre los momentos que recuerda está el acompañamiento a un grupo de niñas del Chocó que representó a Colombia en el Mundial de Catar.

“Ese grupo de niñas a mí me cambiaron y me marcaron por siempre”, afirmó.

Actualmente, Goleadoras tiene presencia en siete países y trabaja con clubes de fútbol de primera división en proyectos de impacto social. Además, la organización ha comenzado a ampliar su metodología para atender a niños y niñas en diferentes contextos.

Por otro lado, contó que uno de sus trabajos recientes está relacionado con las afectaciones del doble sismo en La Guaira, Venezuela, donde adelantan una campaña de recaudación para recuperar espacios que permitan el acceso al deporte. La iniciativa contempla acompañamiento psicosocial a través de la actividad deportiva.

La organización también tiene presencia en escenarios internacionales. Zingg contó que cuatro niñas de Goleadoras hacen parte de la delegación de futsal que participa en las Olimpiadas Juveniles de Senegal. Asimismo, mencionó el caso de dos niñas vinculadas al proyecto que se encuentran en Uganda y hacen parte de un equipo de refugiados.

Según Zingg, el fútbol femenino ha avanzado y hoy debe entenderse no como una obligación, sino como una inversión en el desarrollo de las atletas y de las mujeres.

“Me encanta poder ver el cambio que ha contribuido y creo que a modestia propia hemos puesto un granito de arena a que tanto el fútbol femenino sea hoy en día no visto como una obligación sino como una inversión y en la parte del desarrollo de atletas, de mujeres”, afirmó.

También hizo un llamado a las familias para que apoyen la participación de las niñas en el fútbol y cuestionó los estereotipos que todavía relacionan este deporte con determinadas ideas sobre la feminidad.

Sobre la financiación de Goleadoras, Zingg explicó que sostener los programas requiere diferentes mecanismos de apoyo y alianzas.

“Buscamos ser bastante ingeniosos y audaces y por eso es que es tan importante las voces como las tuyas que nos ayuda a recaudar y amplificar el mensaje para recaudar los fondos”, explicó durante la entrevista.

Entre las fuentes de financiación mencionó las donaciones de personas en Estados Unidos, que cuentan con incentivos tributarios, y el trabajo con marcas que se vinculan a causas de impacto social.

Finalmente, destacó que el respaldo de figuras públicas y aliados permite ampliar la visibilidad de la organización y facilitar la llegada de recursos para continuar con sus proyectos.