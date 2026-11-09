“El tema que más nos afecta es el carcelario”: alcalde de La Unión sobre extorsiones

En la entrevista concedida hoy lunes 9 de noviembre de 2026 en el programa 6AM de Caracol Radio, el alcalde de La Unión, Valle del Cauca, Germán Villaquirán, entregó un balance sobre la situación de orden público y los índices de criminalidad del municipio.

En diálogo con Julio Sánchez Cristo, el mandatario local envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes del norte del departamento, detallando las operaciones conjuntas con la Policía y el Ejército Nacional, e invitó al país a sumarse a la reactivación turística y gastronómica del municipio durante la temporada de fin de año.

Reducción del homicidio

Al ser consultado sobre las denuncias ciudadanas de inseguridad, el alcalde Germán Villaquirán explicó que “en nuestras estadísticas criminales que hemos trabajado en los consejos de seguridad, nosotros hemos reducido en un 53% a la fecha en los homicidios”.

Además, mencionó que “nuestro municipio se caracteriza por una percepción mayor de seguridad” y añadió que “en el año 2025, llevábamos 34 homicidios y hoy, 2026, llevamos 16. O sea, que tenemos menos 18 homicidios, tenemos una reducción del 53%”.

Operación de la Fuerza Pública y causas

Según el alcalde, estos resultados obedecen a que “la policía, el ejército y todas las especialidades con Fiscalía y CTI estamos haciendo un trabajo muy fuerte” gracias al apoyo de grupos especiales como GOES, CEAES, Gaula, Cipol y Sijín. También mencionó que las muertes responden a “una retaliación del tema del microtráfico que sucede no solamente en la Unión Valle del Cauca, sino en toda Colombia”.

Panorama de la extorsión carcelaria

Frente a la extorsión y el subregistro de denuncias, añadió que “en extorsión el año pasado a la fecha llevábamos 14, hoy llevamos registradas 12 extorsiones, o sea que llevamos menos dos extorsiones que el año pasado, solamente lo hemos logrado reducir en un catorce por ciento”.

Asimismo, reconoció que la percepción de seguridad mejoró en comparación con los años posteriores a la pandemia, aunque reveló que “el tema que más nos afecta en extorsión es el tema carcelario, tenemos alrededor de 36 números telefónicos detectados y provienen a través de la Sijín”, razón por la cual el municipio difunde dichos números para alertar a la ciudadanía.

Influencia de alias ‘El Seis’

Sobre la presencia del cabecilla criminal alias ‘El Seis’, el alcalde confirmó que “tiene influencia en la mayoría de los municipios del Valle, Roldanillo, Zarzal, La Unión, La Victoria” y destacó que figura en un cartel con una recompensa significativa ofrecida por la Gobernación.

Reactivación económica y turismo

Finalmente, concluyó con un mensaje de optimismo y reactivación: “Yo quiero dar como parte de tranquilidad a toda la gente del norte del Valle del Cauca. Vamos a tener unas actividades navideñas muy buenas, a las cuales los invitamos a que conozcan la capital vitivinícola de Colombia”.

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