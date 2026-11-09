Cambio en el camino del Gobierno israelí es a través de una colación árabe-judía: activista

Mauricio Lapchik, portavoz de la Lista Conjunta Árabe y miembro del Partido Jadash, colectividad de Israel, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el panorama político de esa nación.

En el diálogo con el también activista, este mencionó que “la única posibilidad que existe aquí de un cambio, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio también en el camino y en las políticas del gobierno, es a través de una coalición o una colaboración árabe-judía”.

Y agregó: “Estamos hablando, también, no solo de temas que están relacionados a temas internos, sino también que están relacionados a temas externos. Si queremos llegar y alcanzar una solución política al conflicto, y al final, de la ocupación aquí, es necesario el apoyo también de los países árabes”.

Ahora, también se refirió al qué va a pasar con la conformación del Gobierno israelí que, en 28 días, debe hacer Gadi Eisenkot.

Explicó que el objetivo de los dos partidos árabes en ese país sigue siendo el de “bloquear el regreso o la continuidad de Netanyahu en el Gobierno”.

“La pregunta es qué van a hacer el resto de los partidos de la oposición sionista, los partidos judíos de la oposición, si van a estar finalmente listos a colaborar con los partidos árabes con el objetivo de bloquear este gobierno que ha traído tanto tanta destrucción, no solo al país, sino a la región también, o si van a continuar en la misma línea de no aceptar a los partidos árabes como partidos iguales y como partidos que tienen los mismos derechos que tienen el resto de los partidos aquí. Ahí está la gran pregunta”, aseveró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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