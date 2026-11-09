Cayó hombre con droga en aeropuerto de Cartagena: pretendía viajar a España

La Policía Nacional frustró un intento de tráfico de drogas hacia Europa en el aeropuerto internacional Rafael Núñez, donde fue capturado en flagrancia un hombre de 64 años que pretendía viajar a Madrid, España, con 2.981 gramos de cocaína ocultos en su equipaje.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se adelantó en el marco de la Estrategia Esmeralda, liderada por la Dirección de Antinarcóticos, mediante controles a pasajeros en los filtros internacionales, en coordinación con uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto y el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Durante la inspección del equipaje de mano de un pasajero que pretendía viajar a Madrid, los uniformados hallaron dos paquetes ocultos bajo la modalidad de doble fondo, con 2.981 gramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en más de 16 millones de pesos en Colombia, y un aproximado de 96.600 dólares en Europa.

Tras confirmar el resultado positivo para cocaína mediante prueba preliminar, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la autoridad judicial por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

AFECTACIÓN A LAS FINANZAS CRIMINALES.

Con este resultado operativo se logró afectar las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico en más de 16 millones de pesos y se evitó la comercialización de 7.452 dosis de cocaína en el mercado ilegal.

“De esta manera, la Policía Nacional fortalece los controles contra el narcotráfico en la terminal aérea, impidiendo que Cartagena sea utilizada como plataforma de salida de estupefacientes hacia destinos internacionales”, afirmó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.