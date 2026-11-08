Violencia en Santa Rosa y sur de Bolívar exige respuesta urgente del Estado: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad y la situación humanitaria en el sur de Bolívar, luego del ataque con explosivos contra el Cantón Militar del Ejército Nacional, en Santa Rosa del Sur, y expresó su solidaridad con los integrantes de la Fuerza Pública afectados y sus familias.

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El organismo señaló que el atentado ocurrió mientras se desarrollaba un consejo de seguridad en la Alcaldía municipal, convocado como respuesta al asesinato de tres personas registrado el día anterior. Para la entidad, estos episodios reflejan un escenario de violencia que viene golpeando de manera sostenida a las comunidades de esta región.

La Defensoría explicó que las disputas territoriales entre el ELN, el Clan del Golfo, que se identifica como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá han intensificado los riesgos para la población civil. Los enfrentamientos están relacionados con el control de territorios, las actividades mineras y corredores estratégicos de movilidad.

Las cifras recopiladas por la entidad dan cuenta de la magnitud de la emergencia. Entre mayo y septiembre de 2026 fueron identificadas 22 situaciones humanitarias relacionadas con confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas, agrupadas en 4.939 familias de municipios del sur del departamento.

A este panorama se suman las denuncias sobre presencia de minas antipersonal, dificultades para movilizarse y conseguir alimentos y medicamentos, además de interrupciones en las actividades escolares. Según la Defensoría, el confinamiento se ha convertido en una de las principales consecuencias del conflicto para los habitantes de las zonas rurales de la Serranía de San Lucas.

El organismo reiteró su preocupación por las consecuencias de la confrontación armada y las condiciones de vulnerabilidad en las que permanecen numerosas comunidades, que enfrentan restricciones para desarrollar sus actividades cotidianas y acceder a servicios y productos esenciales.