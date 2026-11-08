David Alonso terminó cuarto en GP de Qatar: Así va el piloto colombiano en la clasificación de Moto2

David Alonso durante su participación en el GP de Moto2. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

El piloto colombiano David Alonso tuvo una destacada actuación durante el Gran Premio de Qatar de Moto2. El corredor de 20 años finalizó cuarto en el Circuito Internacional de Lusail; sin embargo, cedió una posición en la clasificación del campeonato mundial.

Alonso partió finalmente octavo, tras la Pole Position el colombiano había ocupado la casilla 12; no obstante, se vio beneficiado por las múltiples penalizaciones presentadas previo a la carrera y una vez terminada la pole de este sábado.

El corredor del CFMOTO Power Electronics Aspar Team llegó a figurar en la tercera posición de la carrera durante las primeras vueltas. Una vez finalizados los 18 giros de la jornada, el colombiano cruzó la línea de meta en la cuarta posición.

Su compañero de equipo, el español Daniel Holgado se quedó con la victoria, tras un tiempo de 35:13.340. El podio lo completaron otros dos corredores españoles, Iván Ortolá finalizó segundo; mientras que en la tercera posición se ubicó Álex Escrig, quien fue superado en los últimos metros.

¿Cómo quedó David Alonso en la clasificación de Moto2?

A pesar de haber sumado 13 puntos durante la jornada de este domingo, la victoria de su compañero Daniel Holgado, desplazó una casilla de la clasificación del campeonato mundial de Moto2 a David Alonso, quien ahora figura quinto.

No obstante, a falta de dos válidas, Alonso continúa peleando por un lugar en el podio, siendo las cuatro primeras posiciones dominadas por pilotos de origen español. Manuel González es primero con 286.5 puntos; Izán Guevara es segundo con 273; Iván Ortolá es tercero con 219.5; Daniel Holgado figura cuarto con 215 puntos; mientras que David Alonso es quinto con 204 unidades.

1) Manuel González: 286.5 PTS

2) Izán Guevara: 273

3) Iván Ortolá: 219.5

4) Daniel Holgado: 215

5) David Alonso: 204