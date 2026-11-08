Álvaro Montero tras su primer título con Boca Juniors: “Vengo con hambre de ganar”

Álvaro Montero celebra el título de la Liga Argentina junto a algunos de sus compañeros de Boca / Instagram: Boca Juniors.

Álvaro Montero conquistó su primer título con Boca Juniors. El portero guajiro estuvo los 90 minutos en la victoria 1-0 ante Defensa y Justicia, triunfo agónico que se definió con un gol del ecuatoriano Enner Valencia a los 90+6 minutos.

El arquero guajiro tuvo una gran atajada a los 19 minutos del encuentro, cuando todo se encontraba 0-0, imponiéndose en un mano a mano, que a la postre terminó siendo decisivo para sacar el compromiso adelante.

Al final del encuentro, Montero dialogó con ESPN, donde expresó su alegría y satisfacción por encontrarse en el cuadro Xeneize, así como también su intención y deseo de conseguir más títulos con el cuadro argentino.

“Estoy en el lugar donde quería estar, ya lo dije cuando llegué. Estoy intentando dar todo de mí para que el día a día sea positivo, para ayudar al grupo. Vengo con hambre de ganar, afortunadamente se dio en poco tiempo, no podemos parar ahí, hay que seguir creciendo y mejorar”, comentó el exarquero de Millonarios.

Por su parte, sobre el tanto agónico del ecuatoriano Enner Valencia, Montero comentó: “Lo habíamos hablado antes, Villa había dicho que iba a colocar un gol o hacer un pasegol y Enner estaba con la buena actitud de que si entraba le iba a tocar hacer el gol. Eso es lo bueno de tener un grupo así, competitivo, todo el que entra ha entrado para sumar, para hacer crecer el grupo y que Boca pueda disfrutar”.

Junto a su compatriota Sebastián Villa, Álvaro Montero aún pelea por conquistar el título de la Copa Argentina, donde en semifinales se estará enfrentando el próximo fin de semana a Banfield; la Copa Sudamericana, donde el próximo 21 de septiembre se medirá a Atlético Mineiro en Barranquilla, y el torneo clausura de Argentina, donde estarán disputando los PlayOffs.