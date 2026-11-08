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08 nov 2026 Actualizado 17:53

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Gobernador Yamil Arana cuestionó atentado en Santa Rosa del sur donde murieron tres militares

Expresó que las acciones del Gobierno nacional permitirán recuperar la seguridad en esta zona de Bolívar

Colprensa

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se pronunció frente al ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Batallón de Selva N.° 48, en Santa Rosa del Sur, que dejó tres soldados muertos y otros 47 heridos.

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El mandatario departamental manifestó su solidaridad con los integrantes de las Fuerzas Militares afectados por el atentado y expresó su respaldo al presidente de la República y a la Fuerza Pública, en medio de la situación de violencia que enfrenta el sur de Bolívar.

Arana aseguró que confía en que las acciones del Gobierno nacional permitan recuperar la seguridad en esta zona del departamento y poner fin a los hechos criminales que afectan a sus habitantes.

El gobernador también informó que mantiene comunicación con las autoridades civiles y militares para coordinar las medidas necesarias que permitan recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a la población.

Asimismo, señaló que se activó un trabajo conjunto con la red pública hospitalaria para garantizar la atención de los uniformados heridos durante el ataque.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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