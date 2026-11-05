Emanuel Otálvaro hizo historia para Colombia: medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Juventud

El tenis de mesa colombiano escribió una página histórica en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Emanuel Otálvaro conquistó la medalla de plata en la prueba individual masculina, luego de disputar la final frente al japonés Ryuusei Kawakami, número uno del mundo en la categoría sub-17.

El partido terminó con victoria 4-2 para el japonés Ryuusei Kawakami, quien se quedó con la medalla de oro. Los parciales fueron 15-13, 11-7, 11-13, 11-6, 2-11 y 11-7. Otálvaro logró descontar en el tercer set y reaccionó con contundencia en el quinto, pero Kawakami cerró el encuentro en la sexta manga para quedarse con el título y dejar al colombiano con la medalla de plata.

El deportista colombiano, ubicado en el segundo puesto del escalafón mundial juvenil, no pudo quedarse con el oro ante su rival asiático, quien se impuso en el encuentro definitivo disputado en el Dakar Expo Center, en Diamniadio, Senegal.

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La final reunió a dos de las principales figuras juveniles del tenis de mesa internacional. Otálvaro buscó contrarrestar el juego rápido de Kawakami y tuvo momentos de reacción, especialmente a través de sus ataques de derecha y la profundidad de sus golpes. Sin embargo, el japonés encontró mayor efectividad en la recepción del servicio y en los intercambios decisivos para quedarse con el título.

La rivalidad entre ambos ya tenía un antecedente en 2025. En marzo, el colombiano había derrotado a Kawakami en la final del ITTF Youth Contender de Gangneung, Corea del Sur, por 3-2, en un partido que se definió en cinco intensos parciales.

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El camino de Emanuel Otálvaro hacia la medalla de plata

Para llegar a la final olímpica, el representante colombiano tuvo una destacada actuación durante todo el torneo. En la fase de grupos consiguió tres victorias, todas por 3-0, frente a Lucca Lobo, de Costa Rica; Noah Vitel, de Francia, y Samuel Duffoo, de Perú.

Posteriormente, en los octavos de final, superó 4-0 al español Ladimir Mayorov. En cuartos de final dio uno de los golpes del campeonato al derrotar 4-1 al chino Li Hechen, mientras que en las semifinales venció por el mismo marcador a Li Ki Ho, de Hong Kong, con parciales de 11-6, 11-7, 9-11, 11-6 y 11-7.

De esta manera, Emanuel Otálvaro se convirtió en protagonista de un resultado histórico para el deporte colombiano, al conseguir la primera medalla olímpica juvenil del país en tenis de mesa y subir al podio en una de las competencias más importantes del calendario deportivo internacional.