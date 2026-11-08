Video: Luis Javier Suárez le da la victoria al Sporting Lisboa con un golazo

Luis Javier Suárez fue la gran figura del Sporting Lisboa en la victoria 1-0 sobre el Moreirense, en compromiso disputado en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, por la fecha 11 de la Primeira Liga de Portugal.

El goleador samario se hizo presente en el marcador a los 61 minutos del encuentro, cerrando un gran contragolpe de los locales, recibiendo una pelota sobre la banda derecha del campo, al borde del área, quitándose de encima a un rival y desenfundando un potente remate de pierna zurda, para vencer al portero Andre Ferreira.

Este es el gol número 13 de Luis Javier Suárez en la presente temporada y el noveno que marca en la Liga, siendo el segundo máximo anotador del campeonato, solo un tanto por debajo del griengo Vangelis Pavlidis del Benfica.

¿Qué dijo Luis Suárez al final del partido?

Al final del partido, Suárez habló con Sport TV sobre el nuevo director técnico del Sporting, Paulo Fonseca, quien fue nombrado hace unos cuantos días en reemplazo de Rui Borges.

“Yo creo que llevamos poquísimos días para hacer todo lo que quiera el Míster. Tenemos que tener paciencia para ver al cien por cien lo que quiere el Míster, tenemos que trabajar lo que él quiera y a partir de ahí el equipo va a mejorar. Creo que el equipo se vio muchísimo más intenso de partidos anteriores y por ahí ya se ve la mano de él”, comentó Suárez.

Con esta victoria, Sporting Lisboa llegó a 24 puntos en la tabla de posiciones de la Primeira Liga, ubicándose a un punto del Benfica y a seis del líder Porto, ambos con un compromiso menos.