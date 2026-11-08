Candidatas del Concurso Nacional de Belleza asistieron a cena en el Restaurante Candé

El Grupo Empresarial Llamas Arenas (GELA) dio la bienvenida oficial a las 26 aspirantes al título de Señorita Colombia en el Restaurante Candé, escenario elegido para el primer evento de la agenda del Concurso Nacional de Belleza (CNB) en su edición número 92.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En un ambiente rodeado de cultura, música en vivo y la arquitectura del Centro Histórico, las beldades disfrutaron de un banquete diseñado para exaltar la identidad gastronómica de la la ciudad.

El menú tuvo como grandes protagonistas a la insignia de la casa: la tradicional posta cartagenera, acompañada de arroz con coco y crujientes patacones, complementado con ceviche en coco y una variedad de postres y dulces.

Esta cena marca el inicio de las actividades oficiales de las candidatas en Cartagena, consolidando a Candé como el anfitrión por excelencia de los grandes acontecimientos culturales y sociales de la ciudad.

“Nos llena de inmenso orgullo y alegría ser el primer lugar en recibir a las 26 candidatas de la versión 92 del Concurso Nacional de Belleza. Para el Grupo Empresarial Llamas Arenas y para el Restaurante Candé, es un honor brindarles esta primera experiencia gastronómica, concebida para enaltecer la cocina de nuestra ciudad, sus sabores ancestrales y sus historias. Queremos que cada una de las candidatas sienta la calidez de Cartagena desde el primer bocado y conserve este momento como un recuerdo inolvidable de su paso por La Heroica”, expresó Gabi Arenas, CEO de GELA y Gerente del Restaurante Candé.

Sobre el Restaurante Candé cocina 100% cartagenera

Candé es el referente gastronómico por excelencia de la cocina cartagenera. Pertenece al portafolio de marcas del Grupo Empresarial Llamas Arenas (GELA), el restaurante destaca por su propuesta conceptual enfocada en preservar la cultura, y las recetas 100% cartageneras. Su excelencia en el servicio, la fidelidad de sus sabores y su ambientación en una casona colonial le han otorgado múltiples premios y reconocimientos internacionales de la industria culinaria y turística, posicionándolo como una parada obligada dentro de la alta oferta gastronómica de Cartagena.