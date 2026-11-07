Desfile en Traje de Baño del Reinado Popular 2026 en Plaza de la Aduana

En una noche cargada de emoción, música, belleza y orgullo cartagenero, la Plaza de la Aduana se llenó de familias y comitivas que disfrutaron del Desfile en Traje de Baño de las 40 candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre. El público respondió masivamente a esta cita de la agenda novembrina, en un ambiente de alegría, integración y sano esparcimiento.

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En esta edición, la pasarela tuvo como protagonista la propuesta estilística de la firma cartagenera Agua de Coco, liderada por sus creadoras Valentina y Valeria Rodríguez. Bajo la premisa de que «la esencia de estas fiestas no está únicamente en llegar a la corona, sino en todo lo que se vive y se comparte en el camino», las aspirantes deslumbraron con la colección exclusiva «Terra y Roma».

Inspiradas en los tonos cálidos de la tierra y la arena, que evocan las raíces del Caribe, las prendas fueron diseñadas para exaltar la diversidad, la belleza natural de la mujer cartagenera y la hermandad entre los barrios de la ciudad. Con detalles artísticos y piezas que simbolizan la alegría, la ilusión y el arraigo popular, la pasarela capturó el espíritu de una tradición que se construye y se celebra en comunidad.

La noche también fue escenario para el talento artístico y las expresiones culturales de nuestra ciudad. Nuestra Reina de las Fiestas de la Independencia, Faylin Rodríguez, demostró todas sus habilidades para el baile junto al grupo Ekobios en la Plaza de la Aduana, en una maravillosa presentación dirigida por el maestro Dixon Pérez.

Asimismo, niños y niñas, acompañados por el maestro Lucas Betancourt, presentaron la puesta en escena ‘Vida de Barrio de Getsemaní’, llevando al escenario la identidad, la alegría y las tradiciones de nuestra gente, en un encuentro que exaltó el valor de la cultura popular y el legado de las nuevas generaciones.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la masiva asistencia y el comportamiento ejemplar del público.

”Ver la Plaza de la Aduana repleta de familias y comitivas disfrutando en paz y con tanto entusiasmo demuestra que estas son las fiestas del pueblo. Esta noche celebramos la belleza, el talento de nuestras candidatas, el trabajo de diseñadoras locales y la riqueza cultural que nos identifica. Cartagena vivió una gran fiesta de integración y orgullo”, afirmó Turbay Paz.

Por su parte, la directora general del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el valor artístico y cultural de la velada.

“El Desfile en Traje de Baño es mucho más que una pasarela: es un espacio para celebrar la diversidad, el talento y la hermandad de nuestros barrios. Nos llena de orgullo ver cómo nuestras candidatas, artistas, niños y niñas comparten escenario para exaltar las tradiciones y la identidad de Cartagena. Esa es precisamente la esencia de La Fiesta que Nos Une”, expresó Tuñón Vásquez.

El evento cerró con broche de oro al ritmo de las presentaciones musicales de Jerau, Byordy y Kevin Flórez, quienes pusieron a bailar a los asistentes y llenaron de sabor caribeño una noche inolvidable.

Con esta exitosa jornada, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), continúa desarrollando la programación oficial de La Fiesta que Nos Une, invitando a cartageneros y visitantes a seguir disfrutando de las celebraciones en un ambiente de convivencia, alegría y orgullo por nuestras tradiciones.