Javier Julio Bejarano se encamina hacia la candidatura por la Alcaldía

Javier Julio Bejarano ha construido su carrera pública entre la formación académica, el trabajo comunitario y la participación política. Ahora, su nombre vuelve a tomar relevancia en el escenario electoral de Cartagena, luego de que fuera radicada la solicitud del grupo significativo de ciudadanos ‘Por Cartagena, Nuestro Momento es Ahora’, con el propósito de impulsar su aspiración a la Alcaldía en las elecciones de 2027 mediante la recolección de firmas.

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Nacido en Cartagena el 5 de junio de 1987, Bejarano creció entre los barrios Santa María y Nuevo Bosque. Es hijo de Helena Bejarano Tovar, enfermera, y Javier Julio Mendoza, odontólogo. Su formación profesional combina dos áreas: es abogado de la Universidad de Cartagena e ingeniero de sistemas de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco.

A su preparación se suman especializaciones en Gerencia de Proyectos y Gestión Pública, además de una maestría en el área de tecnologías de la información. Antes de llegar a los escenarios electorales, se desempeñó como docente universitario, emprendió diferentes iniciativas y participó en procesos de liderazgo social.

Desde el trabajo comunitario también promovió iniciativas relacionadas con la movilidad, entre ellas la tarifa diferencial de Transcaribe, y el fortalecimiento de la economía popular.

Su llegada al Concejo y la primera aspiración a la Alcaldía

Su incursión en la política electoral ocurrió en 2019, cuando aspiró al Concejo de Cartagena por la Coalición Alternativa Cartagena, integrada por movimientos y partidos como MAIS, el Polo Democrático y sectores de Colombia Humana y la Unión Patriótica.

Con 3.620 votos obtuvo una curul para el periodo 2020-2023. Durante ese tiempo participó en debates de control político y presentó iniciativas relacionadas con diferentes problemáticas de la ciudad.

En 2023 decidió dar el salto a la contienda por la Alcaldía de Cartagena, con el respaldo del Pacto Histórico. En las elecciones territoriales obtuvo 56.782 votos, equivalentes al 15,27 % de la votación, y ocupó el segundo lugar detrás de Dumek Turbay, quien resultó elegido alcalde.

Por cuenta del Estatuto de la Oposición, Bejarano aceptó una curul en el Concejo para el periodo 2024-2027, desde donde continuó su actividad política.

Su renuncia al Concejo y el nuevo escenario político

En junio de 2026, Javier Julio Bejarano presentó su renuncia irrevocable a la corporación, decisión que fue aprobada por el Concejo Distrital y tuvo efectos inmediatos desde la radicación del documento.

Su salida puso fin a su segundo periodo en el cabildo y abrió una nueva etapa en su trayectoria pública. En su comunicación de renuncia hizo referencia a circunstancias personales, políticas e institucionales relacionadas con el ejercicio de su cargo. También anunció su salida del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), buscando mayor independencia frente a sus decisiones políticas.

Su gestión en la corporación estuvo marcada por su participación en debates de control político y la presentación de proyectos de acuerdo, asuntos que hicieron parte de su balance como concejal.