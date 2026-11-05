Gobierno nombró nueva directora del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo nombramiento en el sector Salud. Mediante el Decreto 1640 del 4 de noviembre de 2026, designó a Daisy Viviana Ruiz Álvarez como directora general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en reemplazo de Eduardo Alexander Franco Solarte, quien venía desempeñando el cargo en calidad de encargado.

Aunque el nombre de la entidad está relacionado con el sector ferroviario, sus funciones actuales van mucho más allá del transporte. El Fondo tiene a su cargo obligaciones que quedaron después de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Puertos de Colombia. Entre ellas están el reconocimiento de prestaciones económicas y la administración de servicios de salud para antiguos trabajadores, pensionados y sus beneficiarios.

Por estas responsabilidades, el Fondo hace parte del sector Salud y Protección Social en la estructura presupuestal del Gobierno. En ese sentido, su gestión tiene impacto directo en miles de personas que dependen de la entidad para el reconocimiento de sus derechos pensionales y la atención médica.

¿Quién es la nueva directora?

De acuerdo con la hoja de vida presentada para su nombramiento, Daisy Viviana Ruiz Álvarez tiene una trayectoria de más de 16 años en la Armada Nacional, donde ocupó cargos administrativos y logísticos.

Durante su paso por esa institución también estuvo vinculada a dependencias administrativas de hospitales navales en Cartagena y Puerto Leguízamo, así como al Centro de Medicina Naval. Su formación académica incluye estudios en administración marítima y una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales.

Su experiencia en la Armada y en áreas administrativas de instituciones de salud constituye parte de su trayectoria profesional.

¿Por qué es importante este cargo?

La dirección del Fondo tiene bajo su responsabilidad dos áreas fundamentales. Por un lado, debe reconocer y administrar prestaciones económicas legales y convencionales de extrabajadores, pensionados y beneficiarios de las empresas liquidadas Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Álcalis.

Por otro, administra los servicios de salud para pensionados y beneficiarios de las extintas Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia. Esto implica responsabilidades relacionadas con la organización de la atención, la red de prestadores y los recursos destinados a garantizar esos servicios.

Básicamente, las decisiones que se toman desde esta dirección pueden tener consecuencias sobre el pago de obligaciones pensionales y el acceso a consultas, tratamientos y otros servicios médicos de la población a cargo del Fondo.

La Procuraduría revisó su gestión en 2025

La entidad ya había estado bajo revisión del Ministerio Público. El 22 de octubre de 2025, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección preventiva al Fondo para verificar la administración de las pensiones y las prestaciones de salud de sus 28.963 afiliados en todo el país, cifra reportada por el organismo en ese momento.

Durante la diligencia, la Procuraduría recopiló información técnica, administrativa y financiera para revisar, entre otros aspectos, las rutas de atención en salud, la suficiencia de la red de prestadores, los estados financieros, la facturación y los recursos relacionados con los presupuestos máximos y los contratos con proveedores.

Es importante aclarar que se trató de una actuación preventiva para conocer el estado de la entidad y sus servicios. El comunicado de la Procuraduría no anunció sanciones ni atribuyó responsabilidades por presuntas irregularidades.