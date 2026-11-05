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05 nov 2026 Actualizado 23:38

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Política

“El ahorro que propone el Gobierno es muy poco”: expresidente Uribe sobre la ley fiscal

El jefe político del Centro Democrático se reunió con su bancada de congresistas y habló de tres preocupaciones en torno a la propuesta de la administración de Abelardo de la Espriella.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez y al lado el logo del partido Centro Democrático (Fotos vía Getty Images y Centro Democrático)

Expresidente Álvaro Uribe Vélez y al lado el logo del partido Centro Democrático (Fotos vía Getty Images y Centro Democrático)

Expresidente Álvaro Uribe Vélez y al lado el logo del partido Centro Democrático (Fotos vía Getty Images y Centro Democrático)
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El expresidente Álvaro Uribe y su bancada se pronunciaron tras una reunión de más de cinco horas en la que analizaron todos los detalles de la ley de rescate fiscal o reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Tras el encuentro, Uribe tomó la vocería de la bancada y habló de tres preocupaciones en torno al articulado que ya fue radicado en el Congreso. El primero de estos tiene relación con el ahorro, que de hecho es el punto en el que más coinciden con el Ejecutivo.

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