“El ahorro que propone el Gobierno es muy poco”: expresidente Uribe sobre la ley fiscal

El expresidente Álvaro Uribe y su bancada se pronunciaron tras una reunión de más de cinco horas en la que analizaron todos los detalles de la ley de rescate fiscal o reforma tributaria del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Tras el encuentro, Uribe tomó la vocería de la bancada y habló de tres preocupaciones en torno al articulado que ya fue radicado en el Congreso. El primero de estos tiene relación con el ahorro, que de hecho es el punto en el que más coinciden con el Ejecutivo.

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