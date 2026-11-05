Emanuel Otálvaro, la sensación del tenis de mesa en Colombia: aseguró medalla en Olímpicos juveniles

Si a Emanuel Otálvaro no lo conocían, en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en Dakar, Senegal, está dando de qué hablar. El antioqueño ha sido la sensación en el tenis de mesa, logrando seis triunfos que lo tienen ad portas de lograr la medalla de oro.

El tenismesista de 16 años, nacido en la vereda Las Cuchillas, de Rionegro, Antioquia, se clasificó a la final luego de superar en la ronda de semifinales al hongkonés LI Ki Ho por 4-1. Previamente había dejado en el camino al chino Hechen Li por el mismo marcador.

De hecho, esos fueron los dos únicos sets que perdió Otálvaro en lo que va del torneo, pues ha tenido resultados contundentes. En su primer partido contra Costa Rica se impuso por 3-0, luego venció a Francia 3-0, Perú 3-0 y en octavos de final a España por 4-0.

Otálvaro, en búsqueda de hacer historia para Colombia

El joven Emanuel Otálvaro buscará hacer historia para el país en este deporte, pues no hay registros de alguna medalla para Colombia en este deporte. Si bien ya tiene asegurada la medalla de plata, irá tras la presea de oro, aunque no será tarea fácil.

Se medirá en la final ante el japonés Ryuusei Kawakami, número 1 del ranking sub 17 y quien viene de superar 4-2 al surcoreano Seungsoo Lee.

Otálvaro ya venció al japonés Ryuusei Kawakami, en el ITTF Youth Contender en Gangneug, Corea del Sur.

La disputa por la medalla de oro será a la 1:15 p.m. de Colombia este jueves 5 de noviembre.