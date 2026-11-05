María Fernanda Mena logró una nueva medalla para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas

La delegación colombiana en los Mundiales de halterofilia de Ningbo (China) sumó este jueves una nueva medalla gracias al bronce de María Fernanda Mena en la categoría de 77 kilos.

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Mena había sido quinta en arrancada con 113 kilos, tras malograr los dos posteriores intentos en 117, pero en dos tiempos, tras hacer un nulo, levantó 135 y 138 para colgarse el bronce y subir al cuarto puesto en el total con 254.

Las chinas volvieron a dominar. Tras batir el récord del mundo de arrancada Cuiting Peng con 126 kilos, los otros oros fueron para su compatriota Qiuxia Yang con 145 en dos tiempos y 265 en el total.

Las medallas las completaron la rusa Varvara Kuzminova en arrancada con 115 kilos y la egipcia Sra Samir Ahmed en dos tiempos con 144.

Las medallas de Colombia en el Mundial de Pesas 2026

- Yeison López (85 kg): Consiguió la medalla de oro en la modalidad de arranque al levantar 178 kg, logrando establecer un nuevo récord mundial.

- Yeison López (85 kg): Se quedó con la medalla de plata en el total olímpico con una sumatoria acumulada de 387 kg.

- Karen Tatiana Mosquera (61 kg): Alcanzó la presea de plata en el movimiento de arranque tras registrar un levantamiento de 111 kg

- Julieth Rodríguez (69 kg): Cosechó dos medallas de bronce, una en el movimiento de arranque (109 kg) y otra en la clasificación del total absoluto (245 kg).

- Hugo Fernando Montes (75 kg): Obtuvo el bronce en la modalidad de arranque levantando un total de 158 kg.

- María Fernanda Mena (77 kg): Se subió al podio mundial con un bronce en la prueba de envión tras registrar 141 kg