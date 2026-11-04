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04 nov 2026 Actualizado 01:50

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Justicia

JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc

Los crímenes obedecen a hechos que afectaron a la población del Caribe y el Magdalena Medio.

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La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc por hechos que afectaron a la población del Caribe y el Magdalena Medio.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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