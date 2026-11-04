JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc
Los crímenes obedecen a hechos que afectaron a la población del Caribe y el Magdalena Medio.
La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 excomandantes de las Farc por hechos que afectaron a la población del Caribe y el Magdalena Medio.
Noticia en desarrollo.
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...