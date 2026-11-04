Ricardo Roa no descarta llegar a acuerdos con la justicia, pero insiste en su inocencia

El expresidente de Ecopetrol y ex gerente de campaña de Gustavo Petro, Ricardo Roa, aseguró que tiene la absoluta tranquilidad de que no se violaron los topes de campaña ni en primera ni en segunda vuelta. También defendió su gestión al frente de Ecopetrol y habló del apartamento que adquirió en el norte de Bogotá.

Roa estuvo en entrevista con ‘Indagatoria’ de Canal 1, con Melquisedec Torres, para hablar de diversos temas que lo han tenido en el foco de la opinión pública. Por un lado, su rol como presidente de la empresa más importante del país (Ecopetrol), y por otro los procesos que enfrenta en la Fiscalía: presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente, y presunto tráfico de influencias en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.

¿Violó la campaña de Petro los topes electorales?

Respecto al proceso que se adelanta por presunta violación de los topes electorales durante la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, Ricardo Roa asegura que dictámenes periciales levantados por contadores expertos le dan la tranquilidad de que nunca se violaron los topes ni en primera, ni en segunda vuelta.

“El propio CNE en un tiempo de 6-8 meses certificó la cuenta y honró el pago del 100% de los conceptos (…) en los que habíamos incurrido en los gastos. Para mí ya era cosa juzgada”, aseguró Roa.

Sobre los presuntos aportes irregulares por parte de FECODE y del sindicato de la USO a la campaña de Petro, Ricardo Roa indicó:

“De las primeras cosas que aprendí cuando llegué a la campaña fue que no se podían recibir recursos de personerías jurídicas. FECODE y el sindicato de la USO de Ecopetrol tienen personería jurídica, nunca podría haber recibido un solo peso”.

Y ante las supuestas maniobras que habrían hecho los sindicatos para aportar a la campaña saltándose la regla, declaró: “Yo respondo por las cuentas que como gerente de la campaña asumí, pero no puedo asumir las decisiones de los partidos ni el movimiento político que llevó al presidente a ganar las elecciones”.

A pesar de los problemas legales que enfrenta como gerente de la campaña de Gustavo Petro, aseguró que no siente que haya sido sacrificado para que Gustavo Petro saliera limpio.

“Yo no me siento sacrificado. Hice un ejercicio responsable, transparente, técnico en el manejo de recursos. Yo asumí el riesgo que tenía personal y profesionalmente, por eso estoy tranquilo para responder”.

Sin embargo, aseguró que no descarta ningún mecanismo legal para defenderse y demostrar su inocencia, aunque hasta ahora confía en la contundencia de su defensa: “Yo no descarto ningún mecanismo. En el momento en el que fuera necesario lo exploraría. Hasta hoy lo que tenemos nos da la tranquilidad de defendernos contundentemente”, señaló.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral, en una decisión inédita, sancionó a la campaña Petro Presidente por violar los topes electorales. Los magistrados compulsaron copias a la Fiscalía para investigar a Ricardo Roa, quien fue el gerente de esa campaña.

La Fiscalía recientemente formalizó el llamado a juicio contra Roa, quien no aceptó los cargos e insistió en su inocencia.

¿Qué pasó con el apartamento que compró Ricardo Roa?

El expresidente de Ecopetrol también habló sobre la investigación en curso por presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

A Roa se le señala de obtener ese apartamento a un precio muy bajo a cambio de contratos con Ecopetrol.

En primer lugar, justificó el bajo precio del apartamento en el estado de este:

“Estaba en un estado de dejación bastante grande. No puede decir uno que fue barato, hay que conocer el estado en el que estaba. Llevaba más de 5 años de abandono”.

Según Roa, el inmueble presenta problemas estructurales que explican el bajo precio. Por ejemplo, asegura que tiene goteras cuando llueve.

Además, detalló que la compra no se hizo por debajo del precio de referencia legal, es decir, su valor catastral.

Por otro lado, sostuvo que nunca otorgó beneficios o contratos ni a Juan Guillermo Mancera, ni a Serafino Iácono, mencionados dentro del proceso en contra del expresidente de Ecopetrol.

Argumentó que no los conocía en el momento de la compra y que en ese entonces no trabajaba en Ecopetrol: “No sabía que iba a ser presidente de Ecopetrol”. Añade que, aun cuando ya era presidente de la empresa, “no hay un solo contrato en el que los haya privilegiado ni a ninguna de sus empresas”.

Sí hubo un contrato con Mancera

Ricardo Roa aclaró que sí se sancionó a finales de 2024 un contrato relacionado con Juan Guillermo Mancera. Sin embargo, defiende que se trató de un contrato otorgado a través de un proceso público y regulado que no tenía posibilidad alguna de sufrir injerencia por parte de ningún funcionario, incluyéndolo.

Según detalló, se adjudicó a una de las empresas de las que Mancera es accionista para “vender gas barato a la refinería de Cartagena”. Un contrato que aún no se ha despachado, de acuerdo con Roa.

¿A quién le compró el apartamento Ricardo Roa?

El expresidente de Ecopetrol describió cómo fue el proceso de compra del apartamento envuelto en el proceso. Según indicó, se lo compró a una firma llamada Princeton International Holdings y al apoderado Laureano Jean Siegmund Vallenilla. A través de este representante legal habría hecho la transacción, los procesos de Notaría y los pagos.

Según Roa, fue tiempo después que se enteró de la relación de Mancera con la empresa involucrada en la transacción. Asegura que está tranquilo porque no hubo ninguna irregularidad en la compra y tampoco tenía ninguna relación con Ecopetrol en el momento en el que se realizó la transacción.

¿Cómo fue la gestión de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol?

Durante la entrevista, Ricardo Roa también defendió su gestión al frente de la petrolera. Señaló que, bajo su liderazgo, “Ecopetrol hizo realidad la transición energética”.

Como uno de los ejes de su administración, explicó que el gas se consolidó como eje central de la transición energética, sin desaparecer el negocio de los hidrocarburos.

Entre los datos que entregó, detalló que se invirtieron 1.700 millones de exploración, con un 43% de tasa de efectividad. “Una actividad exploratoria que jamás había tenido Ecopetrol”, aseguró.

También destacó que hubo una producción de 747 mil barriles por día, en promedio, lo que se traduciría en 1.100 millones de barriles en 4 años.

Respecto a los cuestionamientos por descuidar el negocio tradicional de Ecopetrol, dijo que el 77% de las inversiones fueron dirigidas a ese negocio, y solo un 21% a las energías para la transición.

Cabe resaltar que esta entrevista se realizó el mes de agosto de 2026, aunque salió al aire hasta el 3 de noviembre del mismo año.