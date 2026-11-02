JEP pide investigar al exalcalde Luis Pérez por operaciones militares en la Comuna 13 de Medellín

Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz pidió investigar al exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez por posibles responsabilidades relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en la Comuna 13 durante su administración, entre 2001 y 2004.

La decisión fue anunciada durante la presentación de los hallazgos del subcaso Antioquia 1 del Caso 08, en La Escombrera, donde el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez aseguró que el entonces alcalde tenía conocimiento de las acciones adelantadas.

“El entonces señor alcalde Luis Pérez Gutiérrez estaba plenamente informado de lo que estaba sucediendo. En el desarrollo del testimonio, él manifestó que no conocía detalles de algunas de las operaciones o que era informado a posteriori. Nosotros comprobamos básicamente que eso se pone en duda porque había habido reuniones y varios de los comparecientes manifestaron que el señor alcalde había sido informado” señaló Salazar.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la Operación Mariscal, desarrollada el 21 de mayo de 2002, cuando se registraron múltiples víctimas civiles, entre ellas menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.

“La pregunta que le formulamos es al señor alcalde: ¿por qué no hizo nada el señor alcalde ni la Secretaría de Salud para informar o detener el accionar de la tropa cuando el número de civiles era enorme?”, cuestionó Salazar.

Otro de los hechos señalados por el magistrado está relacionado con la exhumación de cuerpos en el sector de El Cebollal durante 2003.

Según explicó, en un consejo de seguridad en el que participó Luis Pérez se difundió información que señalaba que los cuerpos correspondían a milicianos o paramilitares de una época anterior. Sin embargo, la investigación estableció posteriormente que las víctimas habían muerto entre tres o cuatro semanas y ocho meses antes de las exhumaciones, es decir, durante el periodo de gobierno del exalcalde.

Para la JEP, la información divulgada carecía de fundamento y pudo desviar los esfuerzos para esclarecer la verdad sobre las desapariciones forzadas.

Hallazgos de la JEP en la Comuna 13

La solicitud de investigación contra Luis Pérez se produjo en medio de una decisión en la que la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos integrantes de la Fuerza Pública: ocho del Ejército y cuatro de la Policía, por hechos ocurridos en la Comuna 13 y sectores aledaños entre 2001 y 2004.

La investigación estableció un patrón macrocriminal caracterizado por la estigmatización de la población civil como colaboradora de grupos insurgentes y por acuerdos de no agresión y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

En total, la JEP documentó 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas, entre ellos 87 desapariciones forzadas y 80 homicidios.

El magistrado Gustavo Salazar aclaró que la compulsa de copias contra Luis Pérez Gutiérrez no constituye una acusación ni una imputación. Corresponderá a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar si existen conductas que ameriten investigaciones y eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.