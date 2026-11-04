Ministro de Justicia responde a la JEP por recorte presupuestal: “Ellos tampoco son extraordinarios”

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, se reunió con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y representantes de empresas como Claro, WOM y otros operadores móviles. Foto: MinJusticia.

Justicia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció sobre las alertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la reducción de recursos que tendría esa entidad y rechazó que las decisiones presupuestales del Gobierno nacional representen una persecución contra la justicia transicional.

Durante unas jornadas académicas organizadas por el Tribunal Superior de Bogotá en la Universidad Libre, el funcionario se refirió a los cuestionamientos que han surgido desde diferentes sectores de la Rama Judicial por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

“Aquí nosotros hemos escuchado incluso altas cortes quejándose, diciendo que es que los estamos persiguiendo o que los estamos desfinanciando. Y aprovecho para decirle especialmente a la JEP que ellos tampoco son extraordinarios”, afirmó Cancino.

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Las declaraciones del ministro se producen luego de que el magistrado Alejandro Ramelli, quien termina su periodo como presidente de la JEP, advirtiera que una disminución de 170.000 millones de pesos en el presupuesto podría comprometer el funcionamiento de esa jurisdicción.

Cancino sostuvo que otras instituciones también han tenido que afrontar reducciones presupuestales sin que estas sean interpretadas como acciones en su contra.

“La honorable Corte Suprema de Justicia ha sufrido también un recorte, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Procuraduría, y no lo han tomado como una persecución, sino ha entendido el estado de las finanzas del Estado colombiano”, señaló.

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La discusión se da en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país y de la propuesta del Gobierno de presentar ante el Congreso una Ley de Rescate Económico, con la que busca enfrentar el déficit mediante medidas tributarias y reducción del gasto público.

Ante las inquietudes sobre el impacto de estas decisiones en la administración de justicia, el ministro aseguró que el Gobierno buscará alternativas para garantizar su funcionamiento.

“Vamos a estudiar (…) pero no nos vamos a quedar en el estudio, sino vamos a encontrar las soluciones para mejorar la capacidad de que el Estado pueda hacer una justicia asequible al Estado, pronta, justa y realmente que se puedan mostrar resultados”, concluyó.