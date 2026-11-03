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03 nov 2026 Actualizado 22:05

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Exabogado de Deicy Jiménez reveló que fue amenazado de muerte y por eso renunció a su defensa

El reconocido penalista pidió que se garantice la seguridad de Jiménez para que pueda comparecer debidamente ante la justicia.

Deicy Jiménez y Andrés Felipe Caballero. Foto: X de Andrés Felipe Caballero.

Deicy Jiménez y Andrés Felipe Caballero. Foto: X de Andrés Felipe Caballero.

Deicy Jiménez y Andrés Felipe Caballero. Foto: X de Andrés Felipe Caballero.
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El abogado Andrés Felipe Caballero reconoció que fue amenazado de muerte y que, por esa razón, decidió renunciar a la representación judicial de Deicy Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos irregulares en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a cambio de supuestos favores sexuales al expresidente Gustavo Petro.

Mediante su cuenta de X, reveló que recibió intimidaciones que lo obligaron a dejar el caso de Jiménez.

¿Qué dijo?

“Me aparto por motivos de seguridad personal. Las amenazas no me asustan, pero soy un convencido de que la atención en lo prioritario no debe perderse: lo más importante aquí es garantizar que Deicy y otras mujeres puedan declarar y aportar otros elementos de prueba”, dijo Caballero.

Noticia en desarrollo.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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